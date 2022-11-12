«Нет для этого причин»: в Запорожской области опровергли слухи об эвакуации населения

Причин для эвакуации населения из Запорожской области нет, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий. По его словам, границы Запорожской области надёжно защищены. Между тем член главного совета администрации региона Владимир Рогов допустил, что в скором времени киевский режим перебросит к линии соприкосновения около 40 тыс. военнослужащих с Херсонской области.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий призвал жителей региона не верить слухам о возможной эвакуации. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Никаких планов по эвакуации нет, так как нет для этого причин. Наши границы давно и надёжно защищены. Необоснованные слухи, которые распространяет вражеская пропаганда, заведомо пытаясь посеять панику и дестабилизировать обстановку, не что иное, как агония и скрытие истинного положения дел киевского руководства», — сообщил Балицкий.

По его словам, эвакуация населения с правого берега Херсонской области проходила планомерно и являлась вынужденным стратегически выверенным шагом, поскольку не должны пострадать мирные жители и объекты культурного наследия.

«Мы все помним, как обстояла ситуация в Мариуполе Донецкой области, когда киевские нацисты прикрывались мирным населением, брали в заложники людей и уничтожали всё на своем пути в бессильной злобе. Такая ситуация не должна повториться в Херсонской области, жизни людей — самое ценное», — добавил врио губернатора Запорожской области.

В свою очередь, председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что киевский режим может перебросить к линии соприкосновения в регионе около 40 тыс. военнослужащих с Херсонской области.

«Запорожское направление является приоритетным, потому что мечта Зеленского — рассечь фронт, нашу группировку и выйти к Бердянску — уже озвучивалась. Так что, думаю, в этом направлении они будут пытаться двигаться», — сказал он в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

По его словам, власти региона наблюдают за скоплением сил ВСУ, в том числе за счёт иностранных наёмников, уже более двух месяцев.

Рогов также считает, что киевский режим предпримет попытки штурма и захвата Запорожской АЭС посредством высадки десанта.

«Официально им переданы десятки бронекатеров. Явно бронекатера будут не пшеницу возить, а направят именно для того, чтобы успеть форсировать Днепр», — подчеркнул он.

Украинские националисты казнят пленных

Освобождённый из украинского плена военнослужащий Народной милиции Донецкой Народной Республики сообщил, что боевики «Правого сектора»* проводили казни бойцов союзных сил.

«Когда я попал в плен к «Правому сектору»*, говорили, что они не любят расстреливать. Они их вешают, пленных. Показывали фотографии в телефоне на фоне повешенных, свои фотографии... Три человека точно», — сказал он в разговоре с РИА Новости.

Он также заявил, что видел ямы, в которых, по его мнению, находятся захоронения.

«Рыли ямы, как нам сказали, под мусор, два с половиной на два метра. Два охранника, которые нас охраняли, между собой они разговаривали на тему трупного яда, второй сказал: «Не волнуйся, не беспокойся». Там находились такие же ямы, забросанные пакетами с мусором. Хотя под мусор у них было отдельное место. Я считаю, тела были под пакетами... Я так понял, они были под действием кокаина. Хвастались, у кого сколько осталось», — заявил военнослужащий ДНР.

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Напомним, что 3 ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории «возвращены 107 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность». Их доставили в Москву для прохождения лечения и реабилитации. Как заявлял врио главы ДНР Денис Пушилин, 65 освобождённых — из ДНР и ЛНР.

«Россия в одиночку сражается с НАТО и западным миром»

Россия защищает своих граждан и возвращает свои исконные территории. Такое мнение в своём Telegram-канале высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«(Хочу) напомнить, что это именно Россия защищает своих граждан. И что именно наша страна возвращает и уже вернула исконные российские земли, а не наоборот. И это возвращение продолжится», — отметил он.

По его словам, именно Россия сегодня формирует будущий миропорядок, а не США с Великобританией или «тёмным Киевом». «Россия в одиночку сражается с НАТО и западным миром. Поэтому любые параллели с прошлым неверны или условны. Кроме одной: мы и в одиночку умеем уничтожать мощного врага или вражеские союзы», — подчеркнул зампред Совбеза РФ.

Он также обратил внимание, что Россия ведёт боевую работу в рамках СВО, стараясь максимально сохранять жизни своих военнослужащих и мирного населения: «Наши враги не считают жизней своих солдат и гражданских».

Кроме того, Медведев указал, что Россия «по очевидным всем разумным людям причинам пока не использовала весь свой арсенал возможных средств поражения», а также «не наносила удары по всем возможным вражеским целям, расположенным в населённых пунктах».

«И не только из присущей нам человеческой доброты. Всему своё время», — заключил он.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).