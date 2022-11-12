«Нет для этого причин»: в Запорожской области опровергли слухи об эвакуации населения
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Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий призвал жителей региона не верить слухам о возможной эвакуации. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Никаких планов по эвакуации нет, так как нет для этого причин. Наши границы давно и надёжно защищены. Необоснованные слухи, которые распространяет вражеская пропаганда, заведомо пытаясь посеять панику и дестабилизировать обстановку, не что иное, как агония и скрытие истинного положения дел киевского руководства», — сообщил Балицкий.
По его словам, эвакуация населения с правого берега Херсонской области проходила планомерно и являлась вынужденным стратегически выверенным шагом, поскольку не должны пострадать мирные жители и объекты культурного наследия.
«Мы все помним, как обстояла ситуация в Мариуполе Донецкой области, когда киевские нацисты прикрывались мирным населением, брали в заложники людей и уничтожали всё на своем пути в бессильной злобе. Такая ситуация не должна повториться в Херсонской области, жизни людей — самое ценное», — добавил врио губернатора Запорожской области.
В свою очередь, председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что киевский режим может перебросить к линии соприкосновения в регионе около 40 тыс. военнослужащих с Херсонской области.
«Запорожское направление является приоритетным, потому что мечта Зеленского — рассечь фронт, нашу группировку и выйти к Бердянску — уже озвучивалась. Так что, думаю, в этом направлении они будут пытаться двигаться», — сказал он в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
По его словам, власти региона наблюдают за скоплением сил ВСУ, в том числе за счёт иностранных наёмников, уже более двух месяцев.
Рогов также считает, что киевский режим предпримет попытки штурма и захвата Запорожской АЭС посредством высадки десанта.
«Официально им переданы десятки бронекатеров. Явно бронекатера будут не пшеницу возить, а направят именно для того, чтобы успеть форсировать Днепр», — подчеркнул он.
Украинские националисты казнят пленных
Освобождённый из украинского плена военнослужащий Народной милиции Донецкой Народной Республики сообщил, что боевики «Правого сектора»* проводили казни бойцов союзных сил.
«Когда я попал в плен к «Правому сектору»*, говорили, что они не любят расстреливать. Они их вешают, пленных. Показывали фотографии в телефоне на фоне повешенных, свои фотографии... Три человека точно», — сказал он в разговоре с РИА Новости.
Он также заявил, что видел ямы, в которых, по его мнению, находятся захоронения.
«Рыли ямы, как нам сказали, под мусор, два с половиной на два метра. Два охранника, которые нас охраняли, между собой они разговаривали на тему трупного яда, второй сказал: «Не волнуйся, не беспокойся». Там находились такие же ямы, забросанные пакетами с мусором. Хотя под мусор у них было отдельное место. Я считаю, тела были под пакетами... Я так понял, они были под действием кокаина. Хвастались, у кого сколько осталось», — заявил военнослужащий ДНР.Также на russian.rt.com «Прилагаем усилия для освобождения каждого»: врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал о сложностях обмена военнопленными
Напомним, что 3 ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории «возвращены 107 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность». Их доставили в Москву для прохождения лечения и реабилитации. Как заявлял врио главы ДНР Денис Пушилин, 65 освобождённых — из ДНР и ЛНР.
«Россия в одиночку сражается с НАТО и западным миром»
Россия защищает своих граждан и возвращает свои исконные территории. Такое мнение в своём Telegram-канале высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«(Хочу) напомнить, что это именно Россия защищает своих граждан. И что именно наша страна возвращает и уже вернула исконные российские земли, а не наоборот. И это возвращение продолжится», — отметил он.
По его словам, именно Россия сегодня формирует будущий миропорядок, а не США с Великобританией или «тёмным Киевом». «Россия в одиночку сражается с НАТО и западным миром. Поэтому любые параллели с прошлым неверны или условны. Кроме одной: мы и в одиночку умеем уничтожать мощного врага или вражеские союзы», — подчеркнул зампред Совбеза РФ.
Он также обратил внимание, что Россия ведёт боевую работу в рамках СВО, стараясь максимально сохранять жизни своих военнослужащих и мирного населения: «Наши враги не считают жизней своих солдат и гражданских».
Кроме того, Медведев указал, что Россия «по очевидным всем разумным людям причинам пока не использовала весь свой арсенал возможных средств поражения», а также «не наносила удары по всем возможным вражеским целям, расположенным в населённых пунктах».
«И не только из присущей нам человеческой доброты. Всему своё время», — заключил он.
* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).