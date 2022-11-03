«Очень важно, что наши ребята дома»: с Украины возвращены 107 российских военных

Минобороны России сообщило о возвращении с подконтрольной Киеву территории 107 российских военных. В плену им грозила смертельная опасность, заявили в ведомстве. Всем освобождённым оказали необходимую помощь, подчеркнули в Минобороны. Как отметил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, скоро военные увидят своих близких.

В четверг, 3 октября, с подконтрольной Киеву территории вернулись 107 российских военных.

«3 ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 107 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность, — говорится в сообщении Минобороны РФ. — Самолётами военно-транспортной авиации ВКС России освобождённые будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. Всем освобождённым оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь».

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин ранее в четверг заявил: «Сегодня возвращаем из украинских застенков 107 наших бойцов. Украине отдаём столько же пленных, в основном опять вэсэушников».

Как уточнил Денис Пушилин, большая часть (65 человек) — из Донецкой и Луганской народных республик. «Скоро они смогут обнять своих близких», — заявил он.

Уполномоченный по правам человека Донецкой Народной Республики Дарья Морозова отметила, что обмены стали происходить чаще.

«Это не может не радовать. Я понимаю, в каком состоянии там находятся наши ребята. Опрошенные аппаратом и мной лично с начала СВО бойцы указывают, что за время их пребывания в плену на Украине к ним применялись незаконные методы дознания, пытки, моральное и физическое воздействие», — рассказала она RT.

Более того, украинская сторона ещё и воздействует на родственников бойцов, которые находятся и на территории России, и на территории ДНР, добавила Морозова: «Размещают видео, на которых людей пытают, издеваются над ними. И близкие военнопленных, конечно, находятся из-за этого в крайне негативном, подавленном состоянии».

«Возвращаются к семьям»

«Очень важно, что наши ребята возвращаются домой, и здесь следует отметить то, что делает Денис Пушилин, участвуя в этом процессе. Возвращаются не только представители наших новых регионов (Луганска, Донецка), но и военнослужащие непосредственно Российской Федерации», — сообщил RT депутат Госдумы Артём Туров.

Как отметил парламентарий, обмен пленных — это очень ответственная работа, которая требует серьёзного отношения. «Важно, чтобы в как можно более короткие сроки ребятам была оказана психологическая и другая необходимая помощь. Главное, что они живыми возвращаются домой, к своим семьям на родину. Конечно, для всех это большое событие», — сказал Туров.

Военный эксперт Владислав Шурыгин считает, что обмен пленных должен вестись постоянно. По мнению Артёма Турова, формула, когда количество людей совпадает, является оптимальной. «Контакты осуществляются, формулы различные применяются в зависимости от тех событий, которые происходят. Но формула «равное количество на равное количество» адекватная, правильная и авторитетная с точки зрения обмена пленными», — отметил депутат.

«Мы всегда готовы к диалогу»

По словам военного эксперта, полковника в отставке Виктора Литовкина, есть сомнения, что пленные украинцы выполнят свои обещания и не будут вновь брать в руки оружие, главное, что наши военнопленные вернутся домой.

«Мы спасаем своих ребят, мы знаем, как к ним относятся в плену, там издеваются над ними, увечат. В то время как мы относимся к бандеровцам согласно Женевской конвенции. Вот мы отпустили руководителей «Азова», было условие, что они будут в Турции. Пока не было сообщений, что они вернулись на Украину и участвуют в боевых действиях», — рассуждает Виктор Литовкин.

При этом Дарья Морозова отметила, что обмен нередко тормозит украинская сторона. По её словам, противник любит менять списки для обмена в последний момент.

«Родственники, соответственно, ждут своих близких, а их близкие не попадают в эти списки. Насколько я понимаю, эта тактика действует ещё с 2014 года, когда Украина может просто заменить в списке некоторые фамилии в процессе обмена, — рассказала омбудсмен. — Хотелось бы, конечно, чтобы процедура проходила ещё быстрее, и соответственно, чтобы украинская сторона подходила к этому серьёзнее, потому что мы всегда готовы к диалогу и готовы работать и сотрудничать в этом процессе».

Уполномоченный по правам человека в ДНР также сообщила, что некоторые бойцы находятся в украинском плену ещё с начала специальной военной операции в феврале. «Однако Украина не хочет включать их в обменные списки, хотя это обычные рядовые», — добавила она.