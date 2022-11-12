В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили по Донецку 12 ракет из РСЗО «Град»

Украинские военные выпустили по Куйбышевскому району Донецка в Донецкой Народной Республике 12 ракет из РСЗО «Град». Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

AFP

Уточняется, что обстрел зафиксирован в 13:58 мск. Информации о пострадавших в результате атаки не приводится. Ранее стало известно, что в результате обстрела украинскими войсками Стаханова в ЛНР из РСЗО HIMARS пострадали три человека.