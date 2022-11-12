В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили по Донецку 12 ракет из РСЗО «Град»
Украинские военные выпустили по Куйбышевскому району Донецка в Донецкой Народной Республике 12 ракет из РСЗО «Град». Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
- AFP
Уточняется, что обстрел зафиксирован в 13:58 мск.
Информации о пострадавших в результате атаки не приводится.
Ранее стало известно, что в результате обстрела украинскими войсками Стаханова в ЛНР из РСЗО HIMARS пострадали три человека.
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