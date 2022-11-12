В результате обстрела украинскими военными Стаханова в ЛНР пострадали три человека

В результате обстрела украинскими войсками Стаханова в ЛНР из РСЗО HIMARS пострадали три человека. Об этом сообщили в администрации города.

РИА Новости

«По уточнённым данным, три человека пострадали в результате обстрела города со стороны вооружённых формирований Украины», — приводит ТАСС сообщение. Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли Стаханов в ЛНР ракетами из HIMARS.