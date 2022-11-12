В результате обстрела украинскими военными Стаханова в ЛНР пострадали три человека
В результате обстрела украинскими войсками Стаханова в ЛНР из РСЗО HIMARS пострадали три человека. Об этом сообщили в администрации города.
- РИА Новости
«По уточнённым данным, три человека пострадали в результате обстрела города со стороны вооружённых формирований Украины», — приводит ТАСС сообщение.
Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли Стаханов в ЛНР ракетами из HIMARS.
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