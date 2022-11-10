Врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал о сложностях обмена военнопленными
10 ноября 2022
RT

«Прилагаем усилия для освобождения каждого»: врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал о сложностях обмена военнопленными

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В начале ноября в результате обмена пленными в ДНР вернулись 15 военнослужащих, захваченных ВСУ. Обмен производился в формате «107 на 107», многие из освобождённых рассказывали о тяжелейших условиях, в которых они были вынуждены порой находиться по несколько месяцев. Врио главы ДНР Денис Пушилин в интервью RT рассказал о том, как и когда может состояться очередной обмен.

— Денис Владимирович, когда можно ожидать следующего обмена пленными?

— Вопрос обмена пленными очень деликатный, поэтому точных дат мы не называем. Неоднократно Украина срывала уже запланированный обмен в самый последний момент, меняла фамилии или количество людей. 

Подчеркну, что работа по этому вопросу ведётся непрерывно, и, как только у нас появляется шанс провести очередной обмен, мы его проводим. 

  • РИА Новости
  • © Сергей Батурин

— Какие сложности возникают для реализации обмена с обеих сторон?

— С начала специальной военной операции между ДНР и Украиной нет прямого диалога по вопросу обмена военнопленными. Все коммуникации ведутся исключительно на уровне официальных представителей Российской Федерации. 

Мы, со своей стороны, готовим и передаём списки военнослужащих, находящихся в украинском плену, и наших ребят включают в общие списки на обмен.  

Нам известны имена около 250 военнослужащих из ДНР, которые находятся в украинских застенках. Но в реальности их может быть больше. Дважды семьям сообщали о том, что боец погиб, а его вернули из плена.

При этом надеяться на содействие и разумный подход со стороны Киева не приходится. Как я уже говорил, Украина далеко не всегда придерживается достигнутых договорённостей. 

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— Удалось ли согласовать обмен наиболее критически значимых людей для нас (многие источники неоднократно писали, что в плену находятся российские лётчики, например)? Если нет, то почему?

— Мы не измеряем наших военных, которые попали в украинский плен, категориями «более значимый» или «менее значимый». В ходе переговорного процесса, который предшествует очередному раунду обмена пленными, мы прилагаем все усилия для освобождения каждого бойца.

Наша позиция остаётся неизменной: все военнопленные должны вернуться домой. Мы делаем и будем делать для этого всё возможное.

— Бойцы каких подразделений военных сил ДНР чаще всего попадают в плен к украинцам?

— В плену может оказаться любой военнослужащий, вне зависимости от подразделения, должности, звания, вида и рода войск. Это прямой результат ведения боевых действий на конкретном участке, иногда это банальное стечение обстоятельств.

В каждом конкретном случае мы в полную силу вступаем в бой за наших парней и максимально стараемся их освободить, понимая, что их жизнь порой измеряется буквально минутами.

На данный момент ситуация сложилась таким образом, что большая часть защитников ДНР, находящихся в украинском плену, — это бойцы из числа мобилизованных.

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— В какой физической форме в большинстве своём возвращаются мужчины из плена?

— Выводы из общения с освобождёнными бойцами, к сожалению, неутешительные. В 100% случаев они подвергались пыткам, избиениям и другим видам жестокого обращения. 

Состояние здоровья вернувшихся домой военнослужащих разное. Но проблемы есть практически у всех. Людям необходимы реабилитация и психологическая помощь.

Многим выжившим в украинском плену требуется срочное врачебное вмешательство, лечение осложнений после огнестрельных и осколочных ранений, переломов, восстановление зубов. 

Отмечу, что особо плохое состояние здоровья было у группы военнослужащих республики, которых удалось вытащить из украинских застенков 3 ноября. Четверо бойцов из 19 освобождённых были госпитализированы в крайне тяжёлом состоянии.