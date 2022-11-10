«Было страшно спать»: жёны и матери российских военнопленных — об их возвращении домой

Жёны и матери военнопленных, вернувшихся в Россию после обмена с Украиной 3 ноября, рассказали RT, как ждали своих мужчин дома. По словам собеседниц RT, пережить это время им помогали родственники и друзья. Вернувшимся в Россию военнослужащим сейчас необходима медицинская помощь — многие попали в плен с серьёзными ранениями.

К моменту начала спецоперации на Украине 31-летний сержант из Мурманской области Артём Брычиков отслужил по контракту два года. По словам его жены Кристины, мужа отправили защищать Донбасс в мае. В августе он на две недели приезжал в отпуск домой, в Кандалакшу. А в октябре мужчина попал в плен.

«В последний раз муж звонил 1 октября, — вспоминает Кристина. — Он, как обычно, сказал «всё нормально», но мы уже подозревали, что что-то не так. На следующий день мне незнакомый человек отправляет его фотографию и спрашивает: «Извините за беспардонный вопрос, но это случайно не ваш муж в плен попал?» Артём на том фото был уже раненый, в термонакидке из фольги».

По словам Кристины, мужа забрали в плен, когда он с сослуживцами выполнял задание в Херсонской области. «Они на танках зашли в посёлок, где их начали обстреливать со всех сторон», — говорит она. Артём Брычиков получил серьёзное ранение.

«Ему попало в плечо и в щёку. Он потерял очень много крови. Минут 10—15 после ранения ещё бежал, а потом потерял сознание и упал», — объясняет собеседница RT.

В плену связи с Артёмом почти не было, изредка ему разрешали обменяться с женой голосовыми сообщениями в мессенджере. По словам Брычиковой, в этих сообщениях супруг «постоянно говорил одно и то же: спрашивал, как продвигается ситуация с обменом, говорил, что любит и скучает».

Жена военнослужащего с содроганием вспоминает месяц, когда Артём находился в плену. Она никак не могла перестать смотреть новости в соцсетях, которые только усиливали тревогу.

«В голове каша, постоянно в этих группах сидела, а там фотографии, трупы... Очень тяжело и эмоционально, и физически, я же бегала по всем инстанциям. Немного отвлекала работа — я воспитательница в детском саду», — говорит Брычикова.

Женщина добавила, что большую поддержку получала от лучшей подруги, муж которой сейчас тоже находится в плену на Украине. Все они вчетвером — друзья детства.

«Мы с моей подругой живём в одном городе, а наши родители — в другом. Стали друг другу семьёй, потому что других родственников тут нет. Первое время ночевали друг у друга, потому что было страшно спать», — объясняет Кристина.

Своим детям — у них с Артёмом двое сыновей трёх и пяти лет — Брычикова пока не рассказывала про плен и ранение отца. Она надеется, что скоро мальчики увидят папу дома, когда тот вернётся с лечения в Подольске.

«Ему попала пуля в плечо, и сейчас эта рука не поднимается, не работает. В плену ему выдали только фиксатор, он с ним и прилетел в Москву. Здесь уже будут оперировать в военном госпитале», — говорит Кристина.

«Пуля всё ещё в ноге»

Военнослужащий из Калининграда Руслан Мамедов пошёл в армию в 18 лет. Служба ему понравилась, и юноша решил подписать контракт, вспоминает его мать Елена Лазаренко. В феврале началась спецоперация, и 19-летний артиллерист Мамедов отправился защищать Донбасс. В конце сентября его мать узнала, что Руслан попал в плен.

«Ко мне приехали представители из части и сказали, что Руслан пропал без вести. Потом сын позвонил мне сам, велел передать в часть, что он в плену и что он ранен. Больше ничего», — вспоминает женщина.

Семья жила в неизвестности, пока Руслана не включили в списки военнопленных. Елена выяснила, что сына держат в лагере для военнопленных под Львовом, но об условиях там Руслан ей не рассказывал.

Перед тем как попасть в плен, Мамедов был ранен. По словам Елены, когда сын звонил ей из украинского плена, он сказал, что «пуля всё ещё в ноге» и что ему нужна операция. По возвращении в Россию его отвезли в военный госпиталь.

«Он позвонил и сказал, что его поменяли, что он на территории России. Как обычно, сказал, что у него «всё хорошо»… Он всегда улыбается, старается меня не расстроить, хотя вот это «хорошо» меня пугает. Но нам очень повезло, что его обменяли», — говорит собеседница RT.

Елена добавила, что пережить месяц, пока сын находился в плену, ей помогли её родственники и друзья. Все знакомые Мамедова очень хорошо к нему относятся, рассказала мать военнослужащего, они переживали за Руслана вместе с ней.

«Когда мы узнали, что он попал в плен, были в полном шоке, — делится Елена. — Я одна воспитывала Руслана, он очень добрый, отзывчивый мальчик. Любит спорт, занимался велоспортом, волейболом, любит в мяч играть. Всегда старался мне помогать, очень переживал за свою бабушку, заботился о нас».

«Знала, что муж вернётся»

Ольга Апалькова проводила своего 34-летнего мужа Василия на СВО в апреле. По специальности её супруг — пулемётчик, он сам захотел защищать Донбасс и записался добровольцем, объяснила женщина в беседе с RT.

В июле Ольге позвонили из Красного Креста, сообщили, что Василий находится в плену на Украине.

«Мне передали сообщение от мужа, что он в плену. Больше не было никаких подробностей. Мы пошли в военкомат по месту прописки мужа, звонили на горячую линию. Получили ответ, что якобы он находится в зоне боевых действий и нет данных, что он в плену», — рассказывает Апалькова.

Родственникам Василия говорили, что мужчина пропал без вести, но Апалькова всё же добилась, чтобы мужа включили в официальный список военнопленных. В плену Василий провёл четыре месяца.

«Неожиданно на днях он мне позвонил, сказал, что его обменяли, что он скоро будет в Москве! Говорит, что ранен не был, но будет проходить реабилитацию и восстанавливать документы», — радуется Ольга.

По словам собеседницы RT, все месяцы, что Василий находился в плену, его жена и близкие не находили себе места от волнения.

«Конечно, я пережила всё это время в тревоге. Спасибо родственникам, что они меня поддерживали. Я знала, что муж вернётся, что всё будет хорошо. Женское сердце всегда чувствует такие вещи», — уверена Ольга.