Узнать больше

Украинские СМИ сообщили о митинге моряков в Одессе

Короткая ссылка
Моряки в Одессе организовали митинг с призывом к украинским властям не блокировать выдачу разрешений на работу за границей. Об этом сообщает издание «СТРАНА.ua».
Украинские СМИ сообщили о митинге моряков в Одессе
  • AP

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль информировал, что моряки Украины смогут выезжать за пределы страны только после получения разрешения от военкомата.

«В Одессе вновь митингуют моряки», — приводит слова издания РИА Новости.

Уточняется, что моряки всё ещё не могут получить разрешение на работу за границей, несмотря на то, что правительство Украины уже выпустило соответствующее постановление.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения в стране.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить