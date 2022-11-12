Украинские СМИ сообщили о митинге моряков в Одессе

Моряки в Одессе организовали митинг с призывом к украинским властям не блокировать выдачу разрешений на работу за границей. Об этом сообщает издание «СТРАНА.ua».

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль информировал, что моряки Украины смогут выезжать за пределы страны только после получения разрешения от военкомата.

«В Одессе вновь митингуют моряки», — приводит слова издания РИА Новости.

Уточняется, что моряки всё ещё не могут получить разрешение на работу за границей, несмотря на то, что правительство Украины уже выпустило соответствующее постановление.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения в стране.