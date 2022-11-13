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Рогозин заявил, что намерен остаться на передовой в Донбассе до победы России

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Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил о намерении остаться на передовой в Донбассе до момента, когда победа России станет необратимой.
Рогозин заявил, что намерен остаться на передовой в Донбассе до победы России
  • РИА Новости

«Я планирую здесь быть ровно столько, сколько будет нужда во мне и в моих товарищах... Кампания должна стать необратимой с точки зрения обеспечения победы для нашего народа и для людей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей», — сказал он РИА Новости.

Рогозин подчеркнул, что он и его товарищи не относятся к числу туристов или тех, кто приехал в зону проведения спецоперации «покрасоваться перед камерой».

«Мы становимся частью этого большого, общего. И как мы потом можем оторваться?» — добавил он.

Ранее Рогозин заявил о планах создать лёгкие ударные беспилотники для войск ЛНР и ДНР.

Он также сообщил, что инспекторская группа «Царские волки» проводит испытания оружия в ходе СВО.

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