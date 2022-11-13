Рогозин заявил, что намерен остаться на передовой в Донбассе до победы России
- РИА Новости
«Я планирую здесь быть ровно столько, сколько будет нужда во мне и в моих товарищах... Кампания должна стать необратимой с точки зрения обеспечения победы для нашего народа и для людей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей», — сказал он РИА Новости.
Рогозин подчеркнул, что он и его товарищи не относятся к числу туристов или тех, кто приехал в зону проведения спецоперации «покрасоваться перед камерой».
«Мы становимся частью этого большого, общего. И как мы потом можем оторваться?» — добавил он.
Ранее Рогозин заявил о планах создать лёгкие ударные беспилотники для войск ЛНР и ДНР.
Он также сообщил, что инспекторская группа «Царские волки» проводит испытания оружия в ходе СВО.