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Рогозин заявил о планах создать лёгкие ударные беспилотники для войск ЛНР и ДНР

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Группа военных советников «Царские волки» ведёт работу с разработчиками по созданию лёгких ударных беспилотников для войск ДНР и ЛНР, заявил бывший генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Рогозин заявил о планах создать лёгкие ударные беспилотники для войск ЛНР и ДНР
  • РИА Новости

«Речь идёт не о том, чтобы закупать коммерческие беспилотники, которые не для этого создавались, а создать, опробовать... беспилотные разведывательные и лёгкие ударные беспилотники», — сказал он РИА Новости.

По словам Рогозина, «Царские волки» ведут переговоры с более чем десятью отечественными разработчиками из разных городов России.

Он также сообщил, что инспекторская группа «Царские волки» проводит испытания оружия в ходе СВО.

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