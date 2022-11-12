Рогозин заявил о планах создать лёгкие ударные беспилотники для войск ЛНР и ДНР
- РИА Новости
«Речь идёт не о том, чтобы закупать коммерческие беспилотники, которые не для этого создавались, а создать, опробовать... беспилотные разведывательные и лёгкие ударные беспилотники», — сказал он РИА Новости.
По словам Рогозина, «Царские волки» ведут переговоры с более чем десятью отечественными разработчиками из разных городов России.
Он также сообщил, что инспекторская группа «Царские волки» проводит испытания оружия в ходе СВО.