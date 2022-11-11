«Вовлечены в противостояние с Россией»: как ЕС реализует программу по подготовке украинских военных

Болгария будет обучать солдат ВСУ в рамках тренировочной миссии ЕС по военной помощи Киеву. Об этом сообщило Минобороны республики. Отмечается, что на болгарской территории будут готовить военных санитаров. Ранее верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что в рамках тренировочной миссии Евросоюз намерен подготовить на первом этапе порядка 15 тыс. военных ВСУ. Занятия будут проводиться также в Германии и Польше. По словам аналитиков, подобная тренировочная миссия наряду с масштабной военно-технической и финансовой помощью Евросоюза Украине всё больше втягивает ЕС в конфликт.

Болгария примет участие в тренировочной миссии ЕС по военной помощи Киеву. Об этом сообщило Минобороны республики.

«Своим решением правительство Болгарии декларирует готовность обеспечить вклад в тренировочную миссию. Подготовка будет проводиться на территории ФРГ, Польши и ряда других стран ЕС. Предусматривается, что в рамках болгарского участия, после согласования с украинской стороной, на территории Болгарии пройдёт обучение военных санитаров (до 15 военнослужащих в месяц, до четырёх модулей в рамках одного года)», — приводит ТАСС заявление пресс-службы оборонного ведомства Болгарии.

Отмечается, что решение об участии республики в общеевропейской миссии было принято правительством страны во исполнение постановления Национального собрания от 3 ноября 2022 года.

Напомним, о создании тренировочной миссии ЕС (European Union Military Assistance Mission in Ukraine, EUMAM) было объявлено 17 октября. Как отметил тогда глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, программа предназначена для содействия «Украине в защите от незаконной агрессии России».

«Миссия ЕС по оказанию военной помощи обеспечит Вооружённым силам Украины подготовку, чтобы они могли продолжать свою храбрую борьбу. EUMAM — не просто миссия по подготовке, это ещё и ясное доказательство того, что ЕС будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — заявил Боррель.

На сайте Совета Европейского союза отмечается, что EUMAM организована в ответ на запрос Украины.

«Миссия ЕС по оказанию военной помощи Украине (EUMAM Ukraine) обеспечит индивидуальную, коллективную и специализированную подготовку Вооружённых сил Украины, включая их силы территориальной обороны, а также будет координировать и синхронизировать деятельность государств-членов, способствующую проведению подготовки», — говорится в заявлении ведомства.

В свою очередь, на сайте Европейской службы внешних связей сообщается, что на первом этапе в рамках программы планируется подготовить около 15 тыс. военных ВСУ. 12 тыс. из них пройдут коллективную подготовку, а 2,8 тыс. военнослужащих будут направлены на специализированную подготовку.

Украинцев будут обучать управлению войсками, тактике, оказанию медпомощи, разминированию, борьбе с киберугрозами, химической, биологической, радиологической и ядерной защите и ряду других дисциплин.

Командиром миссии назначен французский вице-адмирал Эрве Блежан. Срок действия программы рассчитан на два года.

«Большой пользы от болгарской армии не будет»

9 ноября подробности о ходе организации EUMAM сообщила немецкая газета Die Welt. По информации издания, на неформальной конференции по подготовке украинских войск, прошедшей 8 ноября, было определено, какие страны и с каким числом задействованных инструкторов примут участие в образовательной миссии.

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Предполагается, что ведущую роль в подготовке украинских военных возьмут на себя Германия и Польша. ФРГ хочет участвовать, в частности, в военно-стратегическом планировании и подготовке украинских инструкторов.

Управление миссией будет осуществляться из Брюсселя. Ещё два подчинённых штаба разместятся в Польше и Германии.

После подготовки первой партии украинских военных планируется дальнейшее увеличение числа обучаемых. Как отмечает издание Die Welt, Украина сначала требовала обучить до девяти бригад, что может составлять до нескольких десятков тысяч человек.

По данным Die Welt, стоимость миссии составит €54 млн в год. Деньги будут поступать из так называемого Европейского фонда мира, который напрямую финансируется странами — членами ЕС. Объём средств фонда до 2027 года составит €5,7 млрд. В будущем планируется увеличить сумму до €10—12 млрд, консультации по этому поводу ещё продолжаются, сообщает Die Welt.

Планируется, что о старте миссии 14 ноября объявят главы внешнеполитических ведомств стран ЕС. При этом журналисты сообщают, что командир миссии Эрве Блежан уже предупредил партнёров по внутренним каналам, что миссия якобы «станет объектом дезинформации, а также гибридных кампаний и киберкампаний со стороны России».

Минобороны Болгарии

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По словам аналитиков, участие Болгарии в миссии EUMAM объясняется главным образом желанием Брюсселя «вовлечь в процесс как можно больше стран». Таким образом они хотят «показать, что это общеевропейская инициатива».

«Большой пользы от болгарской армии не будет, но демонстрация подобной вовлечённости имеет определённое значение, особенно учитывая, что во многих странах ЕС уже появился определённый скепсис по поводу европейского участия в антироссийской кампании на Украине. Это просто пропагандистский жест, который не будет иметь никакого практического значения», — заявил в беседе с RT директор Центра военно-политических исследований Алексей Подберёзкин.

«На потенциальных линиях соприкосновения»

Подготовка украинских военных стала частью масштабной военно-технической и финансовой помощи Киеву со стороны ЕС. За счёт средств Европейского фонда мира Брюссель уже выделил Киеву €3,1 млрд военной помощи. Последний транш, шестой по счёту, в размере €500 млн был одобрен министрами иностранных дел стран Евросоюза 17 октября. Из этой суммы €490 млн ушло на военное оборудование и €10 млн было потрачено на поставки ВСУ средств индивидуальной защиты, аптечек и топлива.

Украинские военные возле польской гаубицы Krab

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Кроме того, для поддержания украинской экономики Еврокомиссия 9 ноября предложила предоставить Киеву на 2023 год пакет финансовой помощи в размере €18 млрд. Данные средства должны быть направлены Украине в виде кредитов на льготных условиях. Предполагается, что помощь в размере около €1,5 млрд в месяц позволит удовлетворить значительную часть краткосрочных потребностей Украины.

Напомним, в мае глава ЕК Урсула фон дер Ляйен обратилась к ЕС с предложением «значительно увеличить помощь в краткосрочной перспективе, предоставив дополнительную макрофинансовую поддержку Украине на сумму до €9 млрд в 2022 году».

Из указанной суммы €3,5 млрд уже поступили Киеву, ещё €2,5 млрд он получит до конца ноября. Но, по словам первого заместителя главы ЕК Валдиса Домбровскиса, этот транш будет последним в 2022 году. Оставшиеся €3 млрд из обещанных €9 млрд отправить Украине в этом году уже не получится.

По этой причине и «принимая во внимание потребности Украины», необходимо «осуществить значительную выплату в начале следующего года из (запланированных на 2023 год. — RT) €18 млрд», сказал Домбровскис. «Мы предлагаем, чтобы это было €9 млрд. Данная выплата должна быть произведена уже в январе», — добавил представитель ЕК.

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По мнению экспертов, такой уровень поддержки Брюсселем Киева даёт основание говорить о ЕС как о полноценном участнике украинского конфликта.

«Евросоюз как субъект международных отношений безусловно является участником вооружённого конфликта. Хотя это странно, ведь это не военно-политический блок, а экономическое объединение. Но в последние годы там создаются военные структуры — центр внешней разведки, например. Евросоюз постепенно начинает приобретать функции, которые присущи именно военному блоку», — подчеркнул Алексей Подберёзкин.

Как полагает профессор Дипломатической академии МИД России Владимир Винокуров, такая вовлечённость Евросоюза в украинский кризис увеличивает риски прямого столкновения ЕС с Россией.

«Есть опасность, что они могут быть физически вовлечены в противостояние с РФ. Войска Запада уже находятся на потенциальных линиях соприкосновения, например в Румынии. Любое локальное столкновение с Россией может вспыхнуть как пожар. Кроме того, они уже настолько финансово погрязли в этом конфликте, что вылезти из него до поражения Киева им будет очень непросто», — заявил аналитик в беседе с RT.

В свою очередь, Алексей Подберёзкин не исключает, что серьёзное участие в украинском конфликте может подорвать внутреннее единство в ЕС.

«Это грозит увеличением разногласий внутри Евросоюза. Потому что уже сейчас наблюдаются центробежные тенденции в основном благодаря таким странам, как Венгрия и Италия, которые не хотят участвовать в этой операции», — заключил Подберёзкин.