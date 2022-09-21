Милитаристские настроения: зачем Польша укрепляет вооружённые силы на востоке страны

Польская 18-я механизированная дивизия будет вскоре оснащена американскими танками Abrams и вертолётами Apache, заявил министр обороны страны Мариуш Блащак. По его словам, эта техника позволит создать на восточном направлении «заслон, который невозможно пробить». 18-ю дивизию, дислоцированную вблизи границы с Украиной и Белоруссией, начали создавать несколько лет назад, объясняя это «агрессивными действиями России». Аналитики констатируют, что подобная риторика — ключевой элемент текущей польской политики, на фоне которой Варшава в последние годы стала больше тратить на армию, фактически включившись в гонку вооружений.

Польша намерена оснастить дислоцированную на востоке республики 18-ю механизированную дивизию американскими танками Abrams и вертолётами Apache. Такое заявление во время учений «Медведь-22» сделал вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

«В учениях принимают участие прежде всего солдаты из 18-й механизированной дивизии, солдаты Железной дивизии, задача которых состоит в том, чтобы обеспечить безопасность нашей страны. Эта дивизия, организованная по американскому принципу, уже в скором времени будет оснащена Abrams и Apache. Мы видели, как действуют вместе Abrams и Apache. Они создают заслон, который невозможно пробить. Так именно и будет в случае 18-й дивизии. Это будет заслон, который закроет «Брестские ворота», — заявил Блащак.

Стоит отметить, что в феврале 2022 года Госдепартамент США одобрил продажу Варшаве 250 танков Abrams в версии M1A2 SEPv3, которую Блащак тогда назвал самой современной.

Сейчас же министр подчеркнул, что правительство страны «укрепляет и наращивает мощь Войска Польского» посредством увеличения его состава, создания новых военных единиц и оснащения их современным оружием. Он также напомнил о роли НАТО в обеспечении безопасности Польши.

«Наше членство в Североатлантическом альянсе на самом деле выступает гарантией нашей безопасности, но наше членство в НАТО уже полное, раньше было иначе, раньше мы были предоставлены тому, что другие будут нас защищать. Сейчас Войско Польское настолько сильно, а оно будет ещё сильнее, что Польша уже не только тот, кому требуется безопасность, но и тот, кто может её обеспечить», — отметил министр обороны.

Новая старая дивизия

О решении сформировать 18-ю механизированную дивизию Мариуш Блащак объявил в сентябре 2017 года, выступая в городе Седльце, где впоследствии был расположен штаб соединения. Любопытно, что поляки называют дивизию «железной», таким образом подчёркивая её историческую связь с соединением, которое принимало участие в Советско-польской войне 1919—1921 годов.

«Созданная в 2018 году дивизия ссылается на события, которые имели место в 1920 году, — на победоносную войну с большевиками, на Варшавскую битву. Среди этих войск как раз отличилась 18-я пехотная дивизия, которую позже назвали Железной дивизией», — отмечается на сайте польского МО.

Визит премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в расположение 18-й дивизии в Седльце

© Вооруженные силы Польши

В сообщении о создании дивизии на сайте Минобороны пояснялось, что развёртывание этого формирования стало реакцией на «агрессивную политику России», «аннексию Крыма» и «гибридные действия на востоке Украины».

В начале ноября 2018 года Мариуш Блащак утвердил график формирования дивизии, который разработал Генштаб страны. На первом этапе (2018—2021 гг.) должно было завершиться укомплектование командным и личным составом, на втором (2021—2022 гг.) — формирование новой бригады. На третьем (2023—2026 гг.) предполагалось обеспечить полную боеспособность соединения. На сайте ведомства указано, что степени полной боеготовности дивизия достигла уже в 2021 году.

По информации Минобороны Польши, в состав дивизии входят танковая, стрелковая и механизированная бригады, полк материально-технического обеспечения и командный батальон. В будущем в подразделение войдут зенитный и артиллерийский полки, а также разведывательный батальон.

Согласно ранее публиковавшейся информации, в «мирное время» дивизия должна насчитывать 7,8 тыс. человек: 750 офицеров, 2160 унтер-офицеров и 4860 рядовых. При необходимости численность соединения может быть увеличена вдвое за счёт резервистов.

Стоит отметить, что создание 18-й дивизии — не единственный шаг по укреплению военного потенциала, который Польша предприняла в последние годы. В марте 2022 года Варшава приняла закон «О защите Отечества», по которому военный бюджет страны в этом году должен составить 2,2% от ВВП, а в 2023-м — 3%.

Численность вооружённых сил при этом должна быть доведена до 250 тыс. человек, а войск территориальной обороны — до 50 тыс. Таким образом общая численность вооружённых сил будет увеличена в два раза: на момент принятия закона Польша располагала 115,5 тыс. профессиональных солдат и 32 тыс. бойцов теробороны.

В июне 2022 года Блащак заявил, что Варшава дополнительно создаст ещё две дивизии, которые будут размещены в центральной части страны.

«Следуют курсу США»

По мнению экспертов, слова руководства Польши о «российской агрессии», которая якобы стала причиной создания новой дивизии, не соответствуют действительности.

«Мнимая русская угроза — краеугольный камень польской политики. Но всё это лишь скрывает за собой попытку воссоздания польской империи. Поэтому в реальности, скорее, это Польша при такой политике будет опасна для России, а не наоборот», — заявил в комментарии RT военный эксперт Владислав Шурыгин.

Участники учений «Медведь 22» в Польше

© Вооруженные силы Польши

По словам военного эксперта, полковника в отставке Виктора Литовкина, подобная риторика также преследует определённые геополитические цели.

«Никто на Польшу нападать не собирается. Все подобные заявления — это просто сотрясание воздуха и попытка заработать политические очки у своего куратора — США», — заявил собеседник RT.

В свою очередь, эксперт РИСИ Сергей Ермаков отметил, что Польша в военном и во внешнеполитическом вопросах традиционно следует в фарватере политики США. По его мнению, наращивание Варшавой военного потенциала следует рассматривать именно с этой точки зрения.

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«Они следуют курсу США, и мы видим, что Польша предпринимает попытки нарастить свои вооружения, предоставляет свои территории для развёртывания американских вооружённых сил. Как известно, там теперь базируются штабные структуры 5-го армейского корпуса США. Фактически это возврат к временам холодной войны, когда отдельные страны НАТО активно включались в гонку вооружений», — заявил аналитик в разговоре с RT.

При этом он не исключил вариант, при котором Польша гипотетически может задействовать 18-ю дивизию на территории Украины. О проработке Варшавой и Вашингтоном планов ввода войск на Западную Украину сообщал ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«Несмотря на агрессивную риторику, поляки будут придерживаться коалиционной позиции НАТО. Альянс пока избегает прямого вовлечения в кризис на Украине. Поэтому сейчас поляки вряд ли попытаются действовать таким образом. Но гипотетически такая ситуация не исключена, учитывая, что НАТО принимает беспрецедентные усилия по наращиванию своего военного потенциала в регионе», — заявил Ермаков.

Вместе с тем аналитики отметили, что пока сложно оценить реальную боеспособность 18-й дивизии.

«Все эти бравурные заявления о том, что это непреодолимое препятствие, надо воспринимать как пиар польского военного руководства и вообще Польши. При этом нужно понимать, что отдельная дивизия, конечно же, не может быть непреодолимым препятствием. И это прекрасно понимают и в Брюсселе, и в Варшаве», — заключил Ермаков.