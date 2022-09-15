«Неправомерно» и «безнравственно»: в России ответили на требование Варшавы вернуть картины Пушкинского музея

Российские политики отреагировали на требования польских властей к России вернуть объекты культурного наследия, вывезенные во время Второй мировой войны. Сенатор Игорь Морозов и бывший министр культуры России Михаил Швыдкой считают претензии неправомерными. Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди уверена, что заявления польских властей противоречат исторической правде и создают почву для конфликта между двумя народами.

Сенатор Совета Федерации Игорь Морозов в беседе с RT прокомментировал требования вице-премьера Польши Петра Глиньского — тот утверждает, что Россия обязана вернуть произведения искусства, которые были вывезены из Польши во время Второй мировой войны. По мнению Морозова, этот запрос неправомерен.

«Польское руководство не имеет права ничего требовать от России. Особенно, что касается итогов Второй мировой войны. Правительство Советского Союза сделало всё возможное, чтобы у Польши появилась новая территория за счёт восточногерманских земель», — разъяснил он.

Сенатор подчеркнул, что Советский Союз, в отличие от других стран, буквально спас Польшу от голода, отправив туда эшелоны с провизией.

«Россия сделала всё возможное, чтобы в 1945 году, несмотря на величайшие послевоенные проблемы в Советском Союзе, поставить несколько эшелонов зерна польскому народу, чтобы спасти его от голода. И сегодня внуки тех поляков, которые выжили в невероятных условиях, при которых им не помогли ни Великобритания, ни США, вместе с англосаксами выступают против России, поддерживают Украину вооружением и военнослужащими в виде ЧВК. Польша после войны восстанавливалась за счёт части репараций, переданных Советскому Союзу, и начало восстановления польской промышленности было опять частью великодушного отношения советского народа к нашим славянским братьям», — отметил он.

Морозов также напомнил, что советским спецслужбам удалось предотвратить теракт, планировавшийся в Кракове, и заявил, что поляки должны быть благодарны России.

«Краков нацистами, которых сегодня поддерживают поляки, должен был быть взорван и зачищен до земли. Это советские спецслужбы сделали всё возможное, чтобы этот взрыв не состоялся. Этот теракт против Польши и польского народа был купирован. За это поляки должны быть благодарны на века, а мы видим обратное отношение. Поэтому, когда польское руководство заявляет о каком-то культурном наследии времён Второй мировой войны, пусть оно заглянет в историю и выучит всё то, что я сказал», — заключил Морозов.

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди также считает, что заявления польских властей противоречат исторической правде и создают угрозу противостояния двух народов.

«Любые заявления нынешней проамериканской польской администрации, продавшей за 30 сребреников независимость Польши англоамериканцам, грубо противоречат интересам самих поляков и исторической правде, создавая угрозы ненужного нашим народам искусственного противостояния», — уверяет сенатор.

В разговоре с RT Ковитиди отметила, что Польша должна «во веки веков помнить и почитать подвиг русского солдата, сохранившего народ Польши и её государственность».

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, в свою очередь, рассказал ТАСС, что претензии на объекты изобразительного искусства, предъявляемые Варшавой в адрес России в условиях сложившихся отношений двух стран, а также призыв польских властей к отмене российской культуры являются не только юридически необоснованными, но и безнравственными.

«В нынешних условиях беспрецедентных санкций в отношении Российской Федерации, отмены российской культуры в Европе предъявление подобных претензий со стороны европейских государств считаю безнравственным», — подчеркнул он.

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Экс-министр культуры отметил, что в России не планируют рассматривать претензии Польши. При этом Швыдкой упомянул, что по окончании Второй мировой войны СССР вернул ряд объектов культуры, принадлежавших Польше. Более 27 тыс. предметов искусства и 20 тыс. книг и других материалов были переданы польским властям в 1956 году.

В среду, 14 сентября, вице-премьер и министр культуры и наследия Польши Пётр Глиньский потребовал от России вернуть семь произведений искусства, которые были вывезены из страны во время Второй мировой войны. Глиньский заявил, что и другие произведения искусства могли быть вывезены из Польши в Советский Союз.

«В случае сотен тысяч объектов, утраченных Польшей в результате Второй мировой войны, след ведёт в Российскую Федерацию и бывшие советские республики», — сказал министр, его слова приводит ИноСМИ.

Однако, как утверждает Глиньский, из-за недоступности коллекций и архивов российских музеев польским властям трудно определить точное число польских художественных ценностей, находящихся на территории России.

В Минкультуры России сообщили, что официальных запросов от Польши по поводу возвращения полотен в ведомство не поступало, передаёт РИА Новости. Там также отметили, что полотна были привезены в Советский Союз в ходе реализации процесса компенсаторной реституции за действия нацистской Германии и её союзников в ходе Второй мировой войны. Следовательно, данный вопрос требует решения в особом порядке.

Передача культурных ценностей регулируется федеральным законом «О культурных ценностях, перемещённых в Союз ССР в результате Второй мировой войны и находящихся на территории Российской Федерации». По словам первого зампреда комитета Госдумы по культуре Елены Драпеко, на Польшу этот закон не распространяется.

«Эти требования неправомерны. У нас есть специальный закон о реституции: кому и в каком случае мы возвращаем трофеи и что они должны доказать. Польша не подпадает под нормы этого закона», — пояснила она в беседе с RT.

Драпеко отметила, что Россия уже не раз выполняла свои обязательства, вернув как Польше, так и Германии ряд предметов.

«Были случаи, когда Царское Село и Гатчина возвращали вещи, — это удавалось доказать. Но это было в хорошие годы нашей дружбы с Европой. И мы им вернули коллекцию книг. Вернули в Германию витражи из церкви, которые у нас хранились после войны. Такие случаи есть, и мы предусмотрели это в законодательстве, по которому такое может быть. И сами тоже разыскиваем наши пропавшие картины», — заключила Драпеко.

Польша не впервые предъявляет претензии к России по объектам культуры. В 2013-м в Центре польско-российского диалога и согласия была проведена конференция, в рамках которой бывший министр Польши Богдан Здроевский отметил, что страна пытается вернуть 31 произведение из-за рубежа, 18 из которых находятся в России.

В апреле 2022-го Глиньский и вовсе заявил, что, несмотря на достижения русской культуры в различных областях, она должна исчезнуть из публичного пространства.