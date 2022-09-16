«Потеряли связь с реальностью»: как Варшава ищет предлог для обоснования требований репараций от РФ

Варшава намерена потребовать от России выплаты компенсаций якобы за ущерб, причинённый во Второй мировой войне. Такое заявление сделал президент Польши Анджей Дуда. Ранее с аналогичной идеей выступил депутат сейма Аркадиуш Мулярчик. Он предложил подсчитать сумму репараций и предъявить Москве требования по выплате в подходящий для Варшавы момент. Не исключено, что в скором времени польские власти официально сформулируют финансовые претензии к РФ, как это было сделано в первой половине сентября в отношении Германии, предполагают эксперты. Однако Москва неоднократно отмечала абсурдность и бесперспективность попыток Варшавы предъявить подобные требования.

Президент Польши Анджей Дуда в интервью журналу Wprost заявил, что Варшава намерена потребовать от России выплаты компенсаций якобы за ущерб, причинённый стране во время Второй мировой войны. Польский лидер считает, что для отказа от реализации этой идеи нет никаких причин.

«Конечно, Россия потом (после Германии. — RT) присоединилась к этой войне, поэтому я считаю, что репарации мы должны требовать также от России... Я думаю, что мы должны это сделать. Я не вижу причин, чтобы этого не добиваться», — заявил Дуда.

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В настоящее время Варшава требует репараций за Вторую мировую войну от Германии, оценивая их в $1,3 трлн. 14 сентября сейм страны принял резолюцию, в которой призвал правительство ФРГ взять на себя политическую, историческую, юридическую и финансовую ответственность за вред, причинённый Третьим рейхом.

Как полагают эксперты, в ближайшее время аналогичные требования Варшава может выдвинуть и к России как правопреемнице СССР. Советское государство, с точки зрения современных польских властей, якобы повинно в оккупации страны.

«Тема так называемых репараций с определённой периодичностью муссируется в польском политикуме. Однако нельзя исключать сценария, при котором Варшава, особенно на фоне событий на Украине, выдвинет уже чётко сформулированные претензии к России, как это было сделано в отношении ФРГ», — сказал в разговоре с RT политолог Александр Асафов.

В свою очередь, первый замглавы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров заявил в комментарии RT, что у Варшавы нет шансов получить какую-либо компенсацию от Москвы или Берлина.

По мнению сенатора, польские власти напрасно «увлекаются» спекуляциями на тему исторических обид.

«Со стороны Варшавы мы не первый раз наблюдаем безумные выпады и провокации. Складывается впечатление, что польские руководители и отдельные политики потеряли связь с реальностью. Я думаю, что от польских требований устала даже Германия, которая является её союзником. А что касается требований к России, то пусть попробуют их предъявить», — заявил Джабаров.

«Исторические параллели»

Инициатором требований репараций от РФ и Германии является правящая в республике консервативная партия «Право и справедливость» во главе с Ярославом Качиньским.

В начале августа в интервью газете Rzeczpospolita депутат от этой политсилы Аркадиуш Мулярчик заявил, что Варшава должна подсчитать ущерб от потерь во Второй мировой войне, понесённых из-за действий СССР, и во время «оккупации» — так в современной Польше называют период пребывания страны под властью социалистического правительства, ориентированного на сотрудничество с Москвой.

Солдаты 2-го Белорусского фронта общаются с мирными жителями польского Белостока

РИА Новости

Как отметил Мулярчик, после оценки ущерба Варшава должна дождаться подходящего момента, чтобы предъявить финансовые претензии РФ. Ранее он говорил о том, что соответствующее решение должен принять парламент страны.

Однако, по словам посла РФ в Польше Сергея Андреева, высказывания Мулярчика невозможно воспринимать всерьёз — «подведение балансов взаимных задолженностей» окажется не в пользу Варшавы.

«Этот вопрос периодически возникает, но я так думаю, что всё-таки всерьёз его никто не воспринимает ни у нас, ни в Польше. Учитывая то, что нынешняя Польша существует благодаря победе советского народа в Великой Отечественной войне, подведение балансов взаимных задолженностей безусловно и категорически было бы не в пользу Польши», — сказал Андреев в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее посол РФ уже высказывался на эту тему, отмечая, что Польша и так находится «в неоплатном долгу» перед Россией. Выступая в январе 2020 года на мероприятиях в Польше по случаю 75-летия освобождения Освенцима, Андреев напомнил, что именно СССР спас поляков от истребления, а их государственность от уничтожения.

«Польша существует сегодня благодаря победе Советского Союза во Второй мировой войне. Не будь этой победы, не было бы ни Польши, ни поляков на этой земле. Известно, какая судьба была уготована этой стране и её народу главарями Третьего рейха», — подчеркнул посол.

Напомним, Польша была очищена от нацистских захватчиков в результате кровопролитных боёв 1944—1945 годов. Существенную поддержку Красной армии оказывало Войско польское. В частности, советские войска и польские формирования вместе освободили Варшаву в середине января 1945 года.

В сражении за Польшу Красная армия понесла тяжелейшие потери — около 600 тыс. убитыми. После войны советское правительство настояло на увеличении территории Польши за счёт земель, находившихся в составе нацистской Германии. Так, Польша получила часть Восточной Пруссии, Данциг (Гданьск), Штеттин (Щецин), Бреслау (Вроцлав), Эльбинг (Эльблонг).

Несмотря на территориальные приобретения благодаря СССР и высокую цену, которую заплатила Красная армия за изгнание нацистов с польских земель, Варшава не только предъявляет РФ финансовые претензии, но и под различными предлогами пытается стереть память о советских воинах-освободителях.

Снос памятника Благодарности солдатам Красной армии в Варшаве

РИА Новости

© Алексей Букчин

Напомним, пять лет назад Анджей Дуда подписал закон о запрете пропаганды коммунизма, позволяющий демонтировать почти 500 памятников советской эпохи. По состоянию на май 2021 года, по данным МИД РФ, Варшава в нарушение межправительственных договорённостей с РФ снесла 449 мемориалов.

Война с памятниками продолжилась и в 2022 году на фоне объявленной борьбы с культурным наследием России. За последние месяцы в Польше осквернили мемориальное кладбище советских солдат в Варшаве, разрушили памятники Красной армии в населённых пунктах Валбжих и Бжег.

В разговоре с RT преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики Историко-архивного института РГГУ Вадим Трухачёв заявил, что Польша последовательно стирает из исторической памяти освободительную миссию Красной армии. В этот контекст, по его мнению, как раз и укладывается тема репараций.

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«Я думаю, что польские националисты отлично понимают безуспешность попыток дождаться от Москвы каких-либо выплат. По всей видимости, здесь играет роль попытка ещё больше разжечь русофобские настроения в обществе, в очередной раз провести исторические параллели с «агрессивной» современной Россией», — рассуждает Трухачёв.

Как подчеркнул эксперт, в настоящее время главным источником формирования претензий к РФ, связанных с прошлым, является партия «Право и справедливость», которая возглавляет правящую коалицию. Ещё в 2017 году эта политсила вознамерилась добиться от РФ выплаты репараций по Рижскому договору от 1921 года, завершившему советско-польскую войну.

Как заявил тогда депутат правящей партии Ян Мосиньский, Москва якобы должна выплатить долг Советской России, который составляет 30 млн рублей золотом. С точки зрения парламентария, Москве следует сесть за стол переговоров и обсудить судьбу репараций. Позиция функционера «Права и справедливости» нашла поддержку в Минюсте Польши, но никаких выплат в итоге Варшава не получила.

Безудержная русофобия

Владимир Джабаров считает, что Польше необходимо «умерить аппетиты» и задуматься о вероятности появления встречных претензий. Сенатор посоветовал Варшаве ценить освобождение от нацизма и территориальные приобретения по итогам Второй мировой войны.

«Польские власти ведут себя настолько отвязано, что открыто говорят о том, что им все вокруг должны. Но если погружаться в историю, то очень многое может вспомнить и Германия, и Россия. Например, период разделов Речи Посполитой», — напомнил Джабаров.

Осквернение памятника Советскому воину в Варшаве, 9 мая 2022 год

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С точки зрения Александра Асафова, заявление Дуды о репарациях, которые якобы должна выплатить Россия, необходимо рассматривать и в контексте событий, происходящих на Украине. По мнению эксперта, Варшава не отказалась от претензий на территории Западной Украины и Западной Белоруссии, которые по пакту Молотова — Риббентропа отошли к СССР.

По данным Службы внешней разведки России, Варшава действительно претендует на установление контроля над «своими историческими владениями» на Украине. При этом в ведомстве допускают, что Польша может принять решение о вводе войск в западные области Украины под лозунгом их «защиты от российской агрессии».

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Как полагает Асафов, у Варшавы есть подобные амбиции, но пока она не прибегает к такому плану из-за отсутствия согласия США, репутационных рисков и по причине неизбежности больших проблем с местным населением при «интеграции».

«Поляки называют эти территории восточными кресами. Им выгодно поддерживать тему исторических обид и якобы несправедливости пакта Молотова — Риббентропа. Это даёт им обоснование для восстановления по их мнению «исторической справедливости», но, как мне представляется, этот сценарий сейчас нереален, в том числе потому что Польша не хочет прослыть агрессором и оккупантом», — говорит Асафов.

В свою очередь, Вадим Трухачёв склонен полагать, что тема репараций является в большей степени результатом распространения в Польше шовинизма и ненависти к России.

«Возможно, в определённой степени польская элита пытается таким образом отвлечь общество от внутренних проблем. Но, как мне представляется, мы наблюдаем очередной приступ безудержной русофобии», — подытожил Трухачёв.