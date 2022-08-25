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СК России возбудит дело по факту сноса памятника воинам-освободителям в польском Бжеге

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Следственный комитет возбудит уголовное дело по факту разрушения памятника воинам-освободителям в польском Бжеге. По сообщениям СМИ, снос мемориала профинансировал Институт национальной памяти Польши.
СК России возбудит дело по факту сноса памятника воинам-освободителям в польском Бжеге
  • РИА Новости

«Представитель организации Рафал Лешкевич заявил, что монумент в Бжеге является 24-м из 60, которые определены как подлежащие сносу. Действия по уничтожению памятника советским воинам направлены против интересов Российской Федерации в вопросах сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над нацизмом», — говорится в сообщении Следственного комитета.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил следователям дать правовую оценку действиям всех лиц, принимавших решение о сносе монумента.

25 августа в польском городе Бжег начался снос советского памятника солдатам Красной армии. Работы по его демонтажу продлятся несколько дней.

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