В польском Бжеге начали снос памятника солдатам Красной армии

В польском городе Бжег начался снос советского памятника солдатам Красной армии. Работы по его демонтажу продлятся несколько дней.

Об этом сообщает The Associated Press со ссылкой на представителя Института национальной памяти Рафаля Лешкевича.

«Невозможно держать такие памятники в публичной сфере», — сказал он.

23 августа в латвийской столице в парке Победы начались работы по демонтажу памятника освободителям Риги.

При сносе памятника раскололась скульптура «Мать-Родина».

Как заявили в МИД России, уничтожение памятника воинам Советской армии — освободителям Риги и Латвии от немецко-фашистских захватчиков неприемлемо для цивилизованной страны, каковой себя пытается позиционировать Латвия.