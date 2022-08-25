В польском Бжеге начали снос памятника солдатам Красной армии
- РИА Новости
Об этом сообщает The Associated Press со ссылкой на представителя Института национальной памяти Рафаля Лешкевича.
«Невозможно держать такие памятники в публичной сфере», — сказал он.
23 августа в латвийской столице в парке Победы начались работы по демонтажу памятника освободителям Риги.
При сносе памятника раскололась скульптура «Мать-Родина».
Как заявили в МИД России, уничтожение памятника воинам Советской армии — освободителям Риги и Латвии от немецко-фашистских захватчиков неприемлемо для цивилизованной страны, каковой себя пытается позиционировать Латвия.