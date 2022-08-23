Delfi: в Латвии начался демонтаж ступеней у памятника освободителям Риги

В латвийской столице в парке Победы начались работы по демонтажу ступеней возле памятника освободителям Риги. Об этом информирует портал Delfi.

По данным портала, на место прибыли строители и тракторы.

В сообщении говорится, у подножия памятника экскаватор демонтирует ступени. При этом второй экскаватор «перевозит строительный мусор в контейнер».

Территорию вокруг памятника огородили. На месте дежурят полицейские.

Ранее мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что памятник освободителям города после сноса будет полностью уничтожен.

В Москве предупредили, что Россия может принять контрмеры в отношении политики Латвии по мемориальному наследию СССР.