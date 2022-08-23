Delfi: в Латвии начался демонтаж ступеней у памятника освободителям Риги
- РИА Новости
По данным портала, на место прибыли строители и тракторы.
В сообщении говорится, у подножия памятника экскаватор демонтирует ступени. При этом второй экскаватор «перевозит строительный мусор в контейнер».
Территорию вокруг памятника огородили. На месте дежурят полицейские.
Ранее мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что памятник освободителям города после сноса будет полностью уничтожен.
В Москве предупредили, что Россия может принять контрмеры в отношении политики Латвии по мемориальному наследию СССР.