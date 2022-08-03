Мэр Риги Стакис заявил, что памятник освободителям города уничтожат после сноса

Мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что памятник освободителям города после сноса будет полностью уничтожен.

Об этом сообщает lsm.lv.

Отмечается, что советский памятник планируется снести по частям. По словам мэра, так как Музей оккупации не признал ни одну из них художественной ценностью, весь памятник будет полностью утилизирован.

13 мая Рижская дума во время заседания проголосовала за снос памятника освободителям Риги.

В Москве предупредили, что Россия может принять контрмеры в отношении политики Латвии по мемориальному наследию СССР.

По имеющимся данным, власти Латвии планируют снести памятник к 15 ноября.

Ранее в литовском городе Клайпеде начались работы по демонтажу мемориала советским воинам.