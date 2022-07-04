В литовской Клайпеде начат демонтаж мемориала советским воинам

В литовском городе Клайпеда начались работы по демонтажу мемориала советским воинам, сообщил мэр города Витаутас Грубляускас.

«Могу подтвердить, что действительно (насколько я слышал) работы по демонтажу начались... Утром уже начался демонтаж. Всё идёт как запланировано: демонтируют и увезут», — приводит РИА Новости слова Грубляускаса в эфире LRT.

Ожидается, что все элементы мемориала будут демонтированы до 6 июля, работы обойдутся в €18 тыс.

23 мая российские следователи возбудили уголовное дело по факту сноса памятника советским лётчикам в Риге.