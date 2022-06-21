«СТРАНА.ua»: в Ивано-Франковской области Украины снесли памятник советскому солдату

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В селе Верхний Ясенов Ивано-Франковской области Украины по решению властей снесли памятник советскому солдату

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на участника движения «Декоммунизация» Вадима Позднякова. 

Ранее власти Латвии планируют снести памятник освободителям Риги к 15 ноября. Тогда официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия может принять контрмеры в отношении политики Латвии, проводимой по мемориальному наследию СССР.

23 мая российские следователи возбудили уголовное дело по факту сноса памятника советским лётчикам в Риге. 

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