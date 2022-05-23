СК России возбудил дело по факту сноса памятника советским лётчикам в Риге

Короткая ссылка
Следователи возбудили уголовное дело по факту сноса памятника советским лётчикам в Риге. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.
СК России возбудил дело по факту сноса памятника советским лётчикам в Риге
  • РИА Новости

«В связи с повреждением памятника советским воинам в Латвии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (повреждение памятника, увековечивающего память погибших при защите Отечества и его интересов в период Великой Отечественной войны)», — говорится в заявлении.

По данным следователей, 20 мая злоумышленники с помощью спецтехники снесли памятник советским воинам-лётчикам, который располагался в микрорайоне Ильгюциемс города Риги.

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства сноса в Риге памятника советским военным лётчикам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить