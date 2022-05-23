СК России возбудил дело по факту сноса памятника советским лётчикам в Риге

Следователи возбудили уголовное дело по факту сноса памятника советским лётчикам в Риге. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

«В связи с повреждением памятника советским воинам в Латвии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (повреждение памятника, увековечивающего память погибших при защите Отечества и его интересов в период Великой Отечественной войны)», — говорится в заявлении.

По данным следователей, 20 мая злоумышленники с помощью спецтехники снесли памятник советским воинам-лётчикам, который располагался в микрорайоне Ильгюциемс города Риги.

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства сноса в Риге памятника советским военным лётчикам.