СК России расследует обстоятельства сноса в Риге памятника советским военным лётчикам

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства сноса в Риге памятника советским военным лётчикам.

«Бастрыкин поручил следователям расследовать обстоятельства сноса в Риге памятника, установленного в честь советских военных лётчиков», — говорится в сообщении.

Уточняется, что монумент располагался во дворе школы в столичном микрорайоне Ильгюциемс, где учатся русскоязычные дети.

Ранее сообщалось, что Рижская дума во время заседания проголосовала за снос памятника освободителям Риги.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия может принять контрмеры в отношении политики Латвии, проводимой по мемориальному наследию СССР.