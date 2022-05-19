Захарова не исключила ответа на действия Латвии в отношении советских памятников
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«В соответствии с международным правом российская сторона оставляет за собой право принять контрмеры в ответ на это противоправное деяние Латвии», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Рижская дума во время заседания проголосовала за снос памятника Освободителям Риги.
До этого журналист Владимир Линдерман, общественный и политический деятель Латвии, объяснил в беседе с RT, почему парламент Латвии принял поправки, разрешающие снести памятник Освободителям Риги.