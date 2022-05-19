Захарова не исключила ответа на действия Латвии в отношении советских памятников

Россия может принять контрмеры в отношении политики Латвии, проводимой по мемориальному наследию СССР, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«В соответствии с международным правом российская сторона оставляет за собой право принять контрмеры в ответ на это противоправное деяние Латвии», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Рижская дума во время заседания проголосовала за снос памятника Освободителям Риги.

До этого журналист Владимир Линдерман, общественный и политический деятель Латвии, объяснил в беседе с RT, почему парламент Латвии принял поправки, разрешающие снести памятник Освободителям Риги.