Захарова не исключила ответа на действия Латвии в отношении советских памятников

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Россия может принять контрмеры в отношении политики Латвии, проводимой по мемориальному наследию СССР, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.
Захарова не исключила ответа на действия Латвии в отношении советских памятников
  • © МИД России

«В соответствии с международным правом российская сторона оставляет за собой право принять контрмеры в ответ на это противоправное деяние Латвии», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Рижская дума во время заседания проголосовала за снос памятника Освободителям Риги.

До этого журналист Владимир Линдерман, общественный и политический деятель Латвии, объяснил в беседе с RT, почему парламент Латвии принял поправки, разрешающие снести памятник Освободителям Риги.

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