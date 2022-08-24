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TVNET: при сносе памятника освободителям Риги раскололась скульптура «Мать-Родина»

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Согласно кадрам, опубликованным порталом TVNET, при сносе памятника освободителям Риги, расположенного в латвийской столице в парке Победы, раскололась скульптура «Мать-Родина».
TVNET: при сносе памятника освободителям Риги раскололась скульптура «Мать-Родина»
  • РИА Новости

По информации РИА Новости, скульптура упала после того, как экскаватор столкнул её с постамента.

Ранее стало известно, что Россия направила ноту протеста Латвии из-за сноса памятника освободителям Риги. 

В посольстве заявили, что Латвия грубо пренебрегает принятыми в цивилизованном мире нормами поведения и международными обязательствами.

Дипмиссия призвала профильные структуры и правозащитное сообщество дать адекватную оценку действиям властей Латвии.

23 августа в латвийской столице в парке Победы начались работы по демонтажу памятника освободителям Риги.

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