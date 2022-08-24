TVNET: при сносе памятника освободителям Риги раскололась скульптура «Мать-Родина»
- РИА Новости
По информации РИА Новости, скульптура упала после того, как экскаватор столкнул её с постамента.
Ранее стало известно, что Россия направила ноту протеста Латвии из-за сноса памятника освободителям Риги.
В посольстве заявили, что Латвия грубо пренебрегает принятыми в цивилизованном мире нормами поведения и международными обязательствами.
Дипмиссия призвала профильные структуры и правозащитное сообщество дать адекватную оценку действиям властей Латвии.
23 августа в латвийской столице в парке Победы начались работы по демонтажу памятника освободителям Риги.