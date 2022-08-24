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Россия направила ноту протеста Латвии из-за сноса памятника освободителям Риги

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Россия направила ноту протеста Латвии из-за сноса памятника освободителям Риги. Об этом говорится в сообщении посольства России в Риге в соцсетях.
Россия направила ноту протеста Латвии из-за сноса памятника освободителям Риги
  • РИА Новости

«Посольство направило в адрес МИД Латвии ноту протеста, указав, что российская сторона оставляет за собой право на ответные меры», — заявили в дипмиссии.

В посольстве заявили, что Латвия грубо пренебрегает принятыми в цивилизованном мире нормами поведения и международными обязательствами.

Дипмиссия призвала профильные структуры и правозащитное сообщество дать адекватную оценку действия властей Латвии.

Ранее в латвийской столице возобновили демонтаж памятника освободителям Риги. Утром была снесена женская скульптура.

Мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что памятник освободителям города после сноса будет полностью уничтожен.

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