Россия направила ноту протеста Латвии из-за сноса памятника освободителям Риги
- РИА Новости
«Посольство направило в адрес МИД Латвии ноту протеста, указав, что российская сторона оставляет за собой право на ответные меры», — заявили в дипмиссии.
В посольстве заявили, что Латвия грубо пренебрегает принятыми в цивилизованном мире нормами поведения и международными обязательствами.
Дипмиссия призвала профильные структуры и правозащитное сообщество дать адекватную оценку действия властей Латвии.
Ранее в латвийской столице возобновили демонтаж памятника освободителям Риги. Утром была снесена женская скульптура.
Мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что памятник освободителям города после сноса будет полностью уничтожен.