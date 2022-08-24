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МИД России: уничтожение памятника освободителям Риги неприемлемо для цивилизованной страны

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Уничтожение памятника воинам Советской армии — освободителям Риги и Латвии от немецко-фашистских захватчиков неприемлемо для цивилизованной страны, каковой себя пытается позиционировать Латвия. Такое заявление опубликовал МИД России.
МИД России: уничтожение памятника освободителям Риги неприемлемо для цивилизованной страны
  • © МИД России

«Латвийские власти в угаре русофобии продолжают курс на последовательное уничтожение священной памяти о павших в борьбе за свободу и независимость народов Европы от фашистского ига, пытаются стереть материальное воплощение этой памяти — братские могилы и мемориалы», — говорится в сообщении министерства.

Уничтожение памятника является «вопиющим актом глумления» над памятью воинов, освободивших мир от коричневой чумы», подчеркнуло ведомство.

Этот шаг сделан вопреки международным обязательствам латвийского государства, напомнили в МИД.

«В Риге должны отдавать себе отчёт в том, что кощунственная затея по сносу монумента не способна уничтожить память о героическом подвиге советских воинов-освободителей и лишь ведёт к дальнейшей деградации двусторонних отношений», — сообщила официальный представитель министерства Мария Захарова.

Ранее Россия направила ноту протеста Латвии из-за сноса памятника освободителям Риги. 

Дипмиссия призвала профильные структуры и правозащитное сообщество дать адекватную оценку действиям властей Латвии.

23 августа в латвийской столице в парке Победы начались работы по демонтажу памятника освободителям Риги.

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