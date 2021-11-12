«Очередной форпост русофобской политики»: какой курс может выбрать новое правительство Чехии

Президент Чехии Милош Земан принял отставку правительства Андрея Бабиша, члены которого будут исполнять свои обязанности до формирования нового кабмина. Его назначит победившая на выборах коалиция блоков «Вместе» и PirSTAN. Политики уже подписали коалиционное соглашение, в котором обозначили новый курс Чехии. Страна намерена нарастить оборонный бюджет до 2% ВВП, будет укреплять отношения с Вашингтоном и Брюсселем, а также примет свой закон Магнитского. Отдельного внимания заслуживает то, что авторы документа обозначили Москву в качестве внешней угрозы. Эксперты полагают, что, хотя российско-чешские отношения успели серьёзно испортиться за последние годы, «евроатлантическое» правительство Чехии может окончательно разрушить их.

Президент Чехии Милош Земан 11 ноября принял отставку правительства Андрея Бабиша. При этом члены кабмина продолжат исполнять свои обязанности до формирования нового состава органа исполнительной власти.

Ранее правительство, в состав которого входят члены движения ANO и Чешской социал-демократической партии, направило президенту, который находится на лечении в Центральном военном госпитале, заявление о своей отставке. Роспуск действующего кабмина стал результатом парламентских выборов, которые прошли в Чехии 8 и 9 октября.

Больше всего голосов тогда набрала коалиция «Вместе» — суммарно за праволиберальную Гражданскую демократическую партию, христианских демократов и партию ТОР 09 свои голоса отдали 27,79% чешских граждан.

Второе место заняло центристское движение Андрея Бабиша ANO, набравшее 27,12%. Блок PirSTAN (Пиратская партия и движение Старосты и независимые) получил 15,62% голосов.

Андрей Бабиш

© REUTERS/Bernadett Szabo

При этом Чешская социал-демократическая партия и Коммунистическая партия Чехии и Моравии не смогли даже преодолеть проходной барьер и не попали в новый парламент.

Как отметил в комментарии RT преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики Историко-архивного института РГГУ Вадим Трухачёв, оппозиция выиграла выборы у движения Андрея Бабиша ANO лишь благодаря тому, что смогла объединить усилия и собрать коалицию.

«Бабиш отнюдь не новая фигура для Чехии, все прекрасно осведомлены о коррупционных скандалах, в причастности к которым его обвиняют. Кого-то это раздражало, но многие граждане всё равно голосовали за него. Но на нынешних выборах противники Бабиша из числа «евроатлантических» партий смогли сплотиться и организовать два блока. Прежние же коалиционные союзники ANO свои позиции утратили, например, Чешская социал-демократическая партия, которая не прошла в новый парламент», — пояснил эксперт.

Конфронтационный уклон

Нижняя палата чешского парламента — палата депутатов — уже выбрала спикера, им стала лидер партии ТОР 09 Маркета Пекарова-Адамова. Также известно имя будущего премьер-министра Чехии — им станет председатель Гражданской демократической партии Петр Фиала. Это предусмотрено договорённостями, которые заключили партии, входящие в блоки «Вместе» и PirSTAN.

Политики уже подписали коалиционное соглашение. В документе детально прописаны все принципы, которым намерено следовать новое правительство Чешской Республики: соглашение провозглашает курс на восстановление внешнеполитических традиций Вацлава Гавела — последнего президента Чехословакии и первого президента независимой Чехии.

Парламентские выборы в Чехии

© REUTERS/Bernadett Szabo

Новое правительство республики намерено сделать акцент на теме защиты прав человека и отстаивании демократических ценностей, поскольку в прошлом такая политика «смогла обеспечить» Чехии «центральное место в европейской политике», считают авторы документа.

«Мы будем добиваться принятия закона, позволяющего вводить санкции за грубые нарушения прав человека — так называемого закона Магнитского», — говорится в соглашении.

Также по теме «Общее число уволенных составит 79»: посольство Чехии в Москве сократило большинство российских сотрудников До конца мая посольство Чехии в Москве сократит 79 сотрудников, нанятых в России. Извещения об увольнении уже получил 71 человек,...

Правозащитный пафос сочетается в документе с милитаристской линией. Так, уже к 2025 году правящая коалиция намерена довести оборонные расходы страны до 2% ВВП, как того требуют нормативы НАТО, и закрепить этот лимит на законодательном уровне.

«Мы будем добиваться того, чтобы альянс укреплял обороноспособность своего восточного крыла, где мы соответствующим образом повысим участие армии Чешской Республики», — цитирует документ «Чешское радио».

Именно членство в Североатлантическом альянсе коалиция считает основой оборонной политики Чехии на фоне конфронтации с Россией.

«Мы будем стремиться к тому, чтобы НАТО и в дальнейшем сохраняло не только готовность к действиям, но и политическое единство и возможность геополитического объединения Запада для противостояния внешним угрозам (прежде всего России)», — подчёркивается в коалиционном договоре.

Чешские военные на учениях НАТО

globallookpress.com

© Jaroslav Ozana

Стоит отметить, что России в соглашении уделено особое внимание — победившие на выборах партии намерены провести ревизию отношений с Москвой. Даже коммерческое сотрудничество с Россией в сфере атомной энергетики вызывает у новых властей Чехии опасения: партии договорились поддерживать строительство нового атомного блока в Дукованах, но при условии, что его не будут строить российские или китайские компании.

Зато победившие на выборах политики намерены укреплять и развивать отношения с Вашингтоном, об этом также говорится в документе.

«Переиграть в неприязни»

Победа либеральных партий на выборах и формирование коалиции совпало по времени с болезнью президента Чехии Милоша Земана, известного своим взвешенным подходом к внешнеполитическим вопросам. Политик попал в больницу сразу после парламентских выборов, его доставили в госпиталь на машине скорой помощи.

Впоследствии СМИ со ссылкой на источники в медицинском учреждении сообщали, что Земан находится реанимационном отделении для пациентов с высоким риском для жизни. Однако политик пошёл на поправку — в начале ноября его перевели в обычную палату, об этом рассказал пресс-секретарь чешского Центрального военного госпиталя.

Милош Земан

© REUTERS/David W Cerny

Как и Андрей Бабиш, президент Чехии ранее неоднократно подвергался нападкам со стороны политиков из числа победивших на последних выборах партий. Так, в марте 2018 года депутат нижней палаты парламента, член Гражданской демократической партии Мирослава Немцова обвинила президента в государственной измене из-за его позиции по делу Скрипалей. Напомним, Земан выразил тогда сомнения в справедливости выдвинутых против Москвы обвинений в покушении на бывшего агента ГРУ.

Повторная атака на чешского президента была предпринята летом 2021 года — тогда парламентская оппозиция попыталась объявить президенту импичмент из-за его позиции по ситуации вокруг дела о взрывах во Врбетице.

Одновременно депутаты от оппозиционных партий пытались вынести вотум недоверия кабмину Бабиша. Политика обвинили в коррупции, неспособности обеспечить международную солидарность в дипломатическом конфликте с Россией, а также в неспособности справиться с пандемией коронавируса.

По мнению экспертов, именно антироссийские настроения, а также неприязнь к Милошу Земану и Андрею Бабишу, который традиционно выступает за большую независимость Чехии от ЕС, сплотили оппозиционные партии и позволили им одержать победу.

«Главное, что объединяет все партии, вошедшие в правящую коалицию, — это враждебность к действующему президенту, приверженность евроатлантическому курсу и конфронтационный настрой по отношению к России. Эти политики убеждены, что основой внешней политики Чехии должно быть следование евроатлантическому курсу, решениям ЕС и НАТО», — отметил Вадим Трухачёв.

Похожего мнения придерживается и заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк. В беседе с RT эксперт напомнил, что весной 2021-го на фоне антироссийских выпадов Чехия была внесена в список недружественных России стран.

«Нет ничего удивительного в том, что сейчас в Чехии на выборах победили антироссийские силы. События последних лет говорят о том, что Чехия, наравне с Польшей и Прибалтикой, стала очередным форпостом русофобской политики среди стран Центральной и Восточной Европы», — считает эксперт.

globallookpress.com

© Piero Castellano

При этом информационная кампания, которую чешские политики развязали против России в СМИ, влияет и на настроения населения республики, отметил Данюк.

«Сейчас в условиях этого информационного давления уже нельзя не обвинять во всём Россию. А во время предвыборной кампании антироссийская риторика достигла особого накала. Однако после того, как новое правительство приступит к работе, не исключено, что оно всё же начнёт вести себя более конструктивно. Многое зависит от того, будет ли новая политика Праги суверенна, либо она продолжит курс на беспрекословное следование тем антироссийским директивам, которые диктуются из Брюсселя и Вашингтона», — добавил эксперт.

В свою очередь, Вадим Трухачёв не видит оснований для оптимизма. Эксперт уверен, что с приходом новых властей в Чехии российско-чешские отношения будут стремительно деградировать даже с того низкого уровня, на котором находятся сейчас.

«Будущий премьер-министр Чехии Петр Фиала испытывает откровенную враждебность к России. Учитывая это, ничего хорошего ждать не приходится. Полагаю, что на российско-чешских отношениях на ближайшие годы можно будет поставить крест. И скорее всего, чешское правительство постарается переиграть в неприязни к России даже Польшу и Прибалтику», — подытожил эксперт.