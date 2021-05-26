«Общее число уволенных составит 79»: посольство Чехии в Москве сократило большинство российских сотрудников
- РИА Новости
- © Евгения Новоженина
Посольство Чехии в Москве сократило большую часть российских сотрудников дипломатической миссии — из почти 100 человек свои места сохранят 19. Об этом журналистам сообщила представитель Министерства иностранных дел республики Эва Давидова.
«Извещение об увольнении получил 71 нанятый на месте работник в посольстве Чехии в Москве, в Чешском доме и в Чешском центре. До конца мая будут уволены ещё восемь местных. Таким образом, общее число уволенных составит 79», — заявила Давидова.
Ранее представитель посольства РФ в Праге сообщил РИА Новости, что попавшие под сокращение сотрудники российской дипмиссии покинут Чешскую Республику двумя группами — 29 и 31 мая. Они вылетят в Москву тремя спецрейсами.
Напомним, что причиной взаимного сокращения дипмиссий стал инициированный Чехией дипломатический скандал: 17 апреля в Праге обвинили сотрудников российской разведки в якобы причастности к взрывам на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Детали не уточнялись, однако было объявлено о высылке 18 российских дипломатов.
МИД РФ назвал действия чешской стороны недружественными и объявил персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в России. Позже глава чешского МИД Якуб Кулганек выразил недовольство действиями Москвы и заявил, что Чехию должны покинуть 63 сотрудника посольства РФ. Таким образом, к 31 мая у обеих стран должно остаться по семь дипломатов, 25 административно-технических сотрудников и 19 работников, принятых на месте.
- На месте взрывов складов во Врбетице
- globallookpress.com
- © Vladimir Prycek/CTK
При этом некоторые официальные лица Чешской Республики не раз выражали сомнения в оправданности безапелляционных обвинений в адрес России. Так, президент Милош Земан указывал на наличие множества белых пятен в расследовании и предлагал рассматривать все версии произошедшего. Его сторону сначала поддержала министр юстиции Мария Бенешова, однако затем премьер-министр Чехии Андрей Бабиш «убедил её», что есть только одна версия — связанная с российской разведкой. Впоследствии в отставку подал генеральный прокурор республики Павел Земан, сославшись на «сильное давление» со стороны Бенешовой.
При этом в чешских СМИ появлялись материалы, из которых следовало, что компания IMEX Group, арендовавшая склады боеприпасов, недосчиталась крупного арсенала оружия после ЧП в 2014 году.
«Я, как следователь-любитель, нацелился бы на ту фирму IMEX Group, потому что вокруг неё существует целый ряд вопросов», — говорил Земан.
В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на нежелание Государственной инспекции органов безопасности Чехии, Национального центра по борьбе с оргпреступностью и отдельных следователей, причастных к делу, давать комментарии на этот счёт.
«Каждое заявление, когда они посыпались несколько недель назад, мы комментировали, потом мы поняли, что это уже невозможно комментировать не только извне — уже само чешское общество запуталось в тех версиях и той жуткой риторике, которые они слышат каждый день и получают от своих политиков», — говорила она.
По мнению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, Прага продемонстрировала «крайне недружественный подход» к Москве, выдвинув «бездоказательные и голословные обвинения».
«Вы видите, с каким позором сейчас в Чехии расхлёбывают историю со взрывами, которые произошли семь лет назад, и никто до сих пор не смог объяснить, чем все эти годы занимались следственные органы: путаются в показаниях, выдвигают какие-то всё новые и новые версии», — отмечал российский министр.
На фоне дипломатического скандала президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий нанимать административно-технический персонал из граждан России и третьих стран дипмиссиям государств, которые признаны совершающими недружественные действия в отношении РФ и её граждан. 13 мая такими странами были признаны США и Чехия.
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