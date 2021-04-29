«Без реакции бездоказательные обвинения оставаться не будут»: в Кремле анонсировали ответ на действия Чехии и Болгарии

Россия отреагирует на неприемлемые провокационные действия Чехии и Болгарии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что действия Праги и Софии вызывают у Москвы раздражение, сожаление и непонимание. Так представитель Кремля прокомментировал ситуацию с высылкой российских дипломатов из этих государств. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что бездоказательные обвинения Болгарии и Чехии в адрес Москвы являются частью широкомасштабной кампании.

Россия не станет мириться с действиями Чехии и Болгарии и даст ответ на неприемлемые и провокационные шаги. Об этом в эфире программы «Большая игра» на Первом канале заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«То, что сейчас творят чехи, как к ним присоединяются болгары, как к ним в рамках так называемой пресловутой солидарности присоединяются прибалты и другие, мы не будем этого терпеть, и мы этого уже не терпим. И мы чётко это демонстрируем», — заявил он.

Представитель Кремля отметил, что действия Праги и Софии вызывают у Москвы раздражение, сожаление и непонимание, а также желание «увидеть перемены в этой шизофреничной позиции».

Песков подчеркнул, что голословные обвинения в адрес России или любого другого государства бьют по тем странам, которые такие обвинения озвучивают.

«Без реакции подобные абсолютно неприемлемые провокационные шаги и абсолютно неприемлемые безосновательные, бездоказательные обвинения России оставаться не будут. В любом случае любые действия России будут осуществляться в наших собственных интересах», — цитирует Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь президента обратил внимание, что Владимир Путин подчёркивал, что Россия хочет быть в добрых отношениях с другими странами, однако посыл российского лидера «упорно не хотят слышать ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в европейских столицах».

Ухудшение отношений России и Чехии

Напомним, 17 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и первый вице-премьер, глава МВД Ян Гамачек на пресс-конференции заявили о якобы причастности российской разведки к взрывам на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. При этом в Праге отказались раскрывать подробности расследования инцидента. Тогда же в Чехии объявили о высылке 18 российских дипломатов.

МИД РФ назвал действия чешской стороны недружественными и объявил персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в России. 22 апреля МИД Чехии объявил о сокращении количества российских дипломатов в посольстве РФ в Праге до числа чешских дипломатов в Москве. В частности, глава чешского МИД Якуб Кулганек заявил, что Чехию должны покинуть 63 сотрудника посольства РФ.

РИА Новости

© Евгения Новоженина

Представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова тогда подчеркнула, что Прага «встала на путь разрушения отношений» и «продолжает раскрутку антироссийской кампании под сфальсифицированными предлогами».

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Вместе с тем 25 апреля президент республики Милош Земан, выступая с чрезвычайным обращением, заявил, что чешская контрразведка не располагает доказательствами того, что «российские агенты» находились в районе Врбетице в 2014 году, когда там произошли взрывы. Земан добавил, что в деле о взрывах «есть ещё много белых пятен».

После этого Мария Захарова обратила внимание, что у Праги не было предпосылок для выдвижения обвинений против Москвы по делу о взрывах.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал «шизофренией чистой воды» заявления официальных лиц Чехии о причинах взрывов на складе с оружием во Врбетице.

Он также отметил, что Москва будет готова постепенно восстанавливать нормальную работу дипмиссий, если в Праге «возобладает разум».

«Я очень надеюсь, что наши чешские коллеги всё-таки придут в себя, посмотрят на результаты того, что они затеяли. Если разум возобладает, мы готовы восстанавливать, пусть постепенно, но восстанавливать условия для нормального функционирования дипломатических миссий», — сообщил министр в интервью РИА Новости.

Заявления ряда европейских стран

На фоне ухудшения отношений между Москвой и Прагой в Европарламенте призвали страны ЕС принять «решительные меры» в отношении России из-за приписываемой Москве причастности к инциденту во Врбетице.

После этого премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что Братислава высылает трёх российских дипломатов.

23 апреля внешнеполитические ведомства Литвы, Латвии и Эстонии объявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Чехией.

28 апреля МИД России объявил об ответных мерах. В ведомстве пояснили, что на основе принципа взаимности Москва высылает двух сотрудников посольства Литвы, а также по одному сотруднику дипмиссий Латвии и Эстонии. Главам посольств этих стран был заявлен «решительный протест в связи с провокационными, ничем не обоснованными действиями» по высылке сотрудников российских посольств.

Также российский МИД объявил персонами нон грата троих сотрудников посольства Словакии в Москве.

Претензии Болгарии к России

В свою очередь, 28 апреля прокуратура Болгарии заявила, что подозревает шестерых россиян в причастности к четырём взрывам, произошедшим на оружейных складах и заводах страны в период с 2011 по 2020 год. В Софии также заявили, что совместно с Прагой работают над «установлением связи» между взрывами в Болгарии и взрывами в Чехии в 2014 году.

На абсурдность обвинений болгарской стороны обратил внимание глава МИД России Сергей Лавров. В частности, министр выразил удивление тем, что речь об указанных событиях в Болгарии вдруг зашла «после того, как в Чехии спохватились о событиях 2014 года».

«Хорошо ещё, что эрцгерцога Фердинанда пока не мы убили, но, судя по всему, к этому идёт», — высказался глава внешнеполитического ведомства.

29 апреля МИД Болгарии объявил одного российского дипломата персоной нон грата.

Представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя сложившуюся ситуацию, отметила, что подобные вещи не остаются без ответа, а также высказала мнение, что действия Чехии и Болгарии являются частью кампании в рамках политики сдерживания России.