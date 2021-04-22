Премьер Словакии объявил о высылке трёх российских дипломатов

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Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что Братислава высылает трёх российских дипломатов в связи с ситуацией в Чехии.
Премьер Словакии объявил о высылке трёх российских дипломатов
  • Reuters

Об этом информирует Aktuality.sk.

Как передаёт The Slovak Spectator, Хегер отметил, что российские дипломаты должны будут покинуть Словакию в течение недели.

Ранее в МИД России сообщили, что Кремль ответит в случае скоординированной высылки российских дипломатов из стран ЕС на фоне ситуации в отношениях Москвы и Праги.

20 апреля первый вице-премьер — министр иностранных дел Чехии Ян Гамачек заявил, что поручил чешским послам обратиться к союзникам Праги в ЕС и НАТО с просьбой предпринять шаги по отношению к России.

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