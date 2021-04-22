Премьер Словакии объявил о высылке трёх российских дипломатов
- Reuters
Об этом информирует Aktuality.sk.
Как передаёт The Slovak Spectator, Хегер отметил, что российские дипломаты должны будут покинуть Словакию в течение недели.
Ранее в МИД России сообщили, что Кремль ответит в случае скоординированной высылки российских дипломатов из стран ЕС на фоне ситуации в отношениях Москвы и Праги.
20 апреля первый вице-премьер — министр иностранных дел Чехии Ян Гамачек заявил, что поручил чешским послам обратиться к союзникам Праги в ЕС и НАТО с просьбой предпринять шаги по отношению к России.