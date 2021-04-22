Россия ответит в случае высылки дипломатов из ЕС по призыву Чехии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона ответит в случае скоординированной высылки российских дипломатов из стран ЕС на фоне ситуации в отношениях Москвы с Прагой.

Об этом она заявила на брифинге.

Захарова прокомментировала призыв чешских властей «выдворять российских дипломатов из ЕС».

«Мы ответим на те действия, которые будут в наш адрес», — сказала Захарова.

По её словам, «они каждый день друг друга к чему-то призывают» и «дошли в этой абсурдной логике до предела».

17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов.

Россия в ответ на это объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата.

20 апреля первый вице-премьер — министр иностранных дел Чехии Ян Гамачек заявил, что поручил чешским послам обратиться к союзникам Праги в ЕС и НАТО с просьбой принять солидарные шаги по отношению к России.