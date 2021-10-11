Idnes: президент Чехии Земан находится в реанимации

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Госпитализированный в Центральный военный госпиталь в Праге президент Чехии Милош Земан размещён в анестезиологическо-реанимационном отделении для пациентов, у которых есть риск для жизни или работы жизненно важных функций.
Idnes: президент Чехии Земан находится в реанимации
  • AP

Об этом пишет издание Idnes со ссылкой на источники в госпитале.

«Президент Милош Земан размещен в анестезиологическо-реанимационном отделении ЦВГ, которое считается наивысшим уровнем интенсивной терапии. В нем размещаются пациенты в состоянии продолжающегося нарушения одной или нескольких жизненно важных функций, то есть люди, которым угрожает прямая опасность для жизни, или те, у кого неминуем отказ основных жизненно важных функций», — сообщает издание.

Накануне сообщалось, что Земан госпитализирован.

Отмечается, что госпитализация произошла вскоре после встречи Земана с премьер-министром страны Андреем Бабишем.

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