«Стандартный приём»: что стоит за словами главы МИД Чехии о необходимости заново выстраивать отношения с РФ

Чехии необходимо заново выстраивать политические отношения с Россией, считает министр иностранных дел республики Якуб Кулганек. По его мнению, нормализовать контакты Москвы и Праги поможет исключение республики из российского списка недружественных стран. В этот перечень Чехия была включена после обвинений в адрес России о якобы причастности к взрывам на оружейных складах во Врбетице в 2014 году. Эксперты считают, что первый шаг в деле нормализации отношений между двумя странами должна сделать именно Прага.

Чехии необходимо заново выстраивать политические отношения с Россией, заявил глава МИД республики Якуб Кулганек в интервью газете Právo.

«Наши политические отношения необходимо выстраивать снова. Это никто не ставит под сомнение. Я созвал закрытый круглый стол для представителей парламентских партий, чтобы мы дискутировали, какие у нас представления об отношениях с Россией. Хорошо, чтобы в Чехии по такому принципиальному вопросу была бы максимально широкая политическая поддержка», — сказал Кулганек. Его слова приводит ТАСС.

Министр добавил, что вопрос дальнейшего развития отношений РФ и Чехии должно решать новое правительство республики, которое будет сформировано по итогам парламентских выборов в октябре.

При этом, по словам главы МИД Чехии, отношения между странами не нормализуются, пока Россия не исключит страну из списка недружественных государств.

«Чтобы произошло улучшение наших отношений, а это бег на длинную дистанцию, я бы рассматривал как важный шаг то, что Чехия будет исключена из списка недружественных государств. В данной ситуации мяч находится на стороне России. Но это вопрос месяцев, а возможно, и лет», — сказал Кулганек.

Вместе с тем глава чешской дипломатии заявил, что недавние действия властей республики, которые привели к внесению Чехии в список стран, враждебных России, были верными.

«Это был очень решительный шаг. Мы действовали как суверенная, уверенная в себе страна. Мы реагировали правильно», — считает министр.

Взрывная история

Напомним, к включению Чехии в список недружественных стран привело резкое обострение отношений Москвы и Праги в апреле этого года. Тогда премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Россия якобы причастна к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.

Власти Чехии незамедлительно объявили о высылке из страны 18 российских дипломатов, которые якобы являются сотрудниками спецслужб. В ответ МИД России выразил Праге решительный протест и объявил 20 сотрудников чешской дипмиссии в Москве персонами нон грата.

Глава МИД Чехии Якуб Кулганек

AFP

© Bernd von Jutrczenka

Вскоре в знак солидарности с Чехией нескольких российских дипломатов выслали Польша, Болгария, Словакия, Латвия, Эстония и Литва. Обвинения Чехии в адрес РФ поддержали и в Евросоюзе, назвав их обоснованными.

После высылки из России чешских дипломатов в МИД страны заявили, что продолжат выдворять российских сотрудников внешнеполитического ведомства, если Москва не вернёт всех высланных сотрудников чешской дипмиссии обратно.

В конце апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что чешская сторона на протяжении семи лет, прошедших с инцидента в Врбетице, не имела предпосылок или доказательств для обвинения России в причастности к нему.

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«Оказалось, что в Чехии были склады, которые не были подконтрольны правительству этого государства, ни одному из официальных органов. Самое уникальное и увлекательное в этой истории, что на территории Чехии действовала, как следует из материалов СМИ, не российских, а западных, частная компания, которая принадлежала гражданину страны НАТО, непосредственно Болгарии, который оперировал на этих складах», — рассказала Захарова в эфире телеканала «Россия—1».

В связи с этим, отметила официальный представитель МИД РФ, Прага должна ответить мировому сообществу на вопрос, что именно хранилось на этих складах.

Стоит отметить, что после обвинений, прозвучавших в адрес России со стороны правительства Чехии, президент республики Милош Земан заявил, что в расследовании инцидента чешскими спецслужбами причастность России к случившемуся до апреля 2021 года не упоминалась.

Однако премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выразил несогласие с позицией президента и назвал единственной версией взрывов во Врбетице в 2014 году «нападение российских агентов». В свою очередь, спикер сената Чехии Милош Выстрчил назвал слова Земана безответственными и заявил, что после его комментария о взрывах во Врбетице президенту может быть предъявлено обвинение в госизмене.

Комментируя нападки на Россию, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал «убогой и низкой ложью» обвинения, выдвинутые чешскими властями.

«Политические лидеры, политическая верхушка группы западных стран пытается шаг за шагом с маниакальным упрямством разрушить тонкую и довольно хрупкую материю международной стабильности, международной безопасности. Отличилась Чехия на наших глазах — страна довольно ограниченного суверенитета во внешнеполитических делах пошла на обострение, конфронтацию с Россией. И, признаться, получила своё», — сказал Нарышкин 23 апреля, выступая на открытии выставки, посвященной истории Второй мировой войны.

Ответ на враждебные действия

Несмотря на абсурдность выдвигаемых обвинений, власти Чехии продолжили выступать с антироссийской риторикой. Так, министр финансов республики Алена Шиллерова заявила 9 мая, что Прага потребует от Москвы в качестве компенсации за взрывы во Врбетице не менее 1 млрд крон. По её словам, требование будет выдвинуто в соответствии с международным правом, так как получение компенсации через уголовное производство якобы займёт много времени.

МИД РФ

РИА Новости

© Алексей Куденко

Вскоре российские власти опубликовали список недружественных РФ стран, куда вошли два государства: США и Чехия. Комментируя данный шаг, глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что появление такого списка было продиктовано враждебными действиями Вашингтона и Праги в отношении Москвы.

«Недружественные жесты послужили поводом для принятия решения о том, чтобы выравнивать условия, в которых работают наши дипломатические представительства на территории друг друга — наши в Чехии и в США, их соответственно в РФ. В качестве конкретного шага, который уже был объявлен, мы попросили их привести количество местного нанятого персонала из числа физических лиц — как граждан России, так и граждан третьих стран — до уровня аналогичной категории работников, которые имеются у нас в Чехии и в США», — пояснил глава российской дипломатии.

В ответ власти Чехии усилили конфронтационную риторику в адрес России. 28 июня чешская сторона обновила свои требования по компенсации за взрывы во Врбетице, вручив соответствующую ноту российскому послу Александру Змеевскому.

При этом замглавы МИД Чехии Мартин Смолек заявил российскому послу, что решение Москвы включить республику в список недружественных стран должно быть отменено, так как это противоречит Венской конвенции 1961 года и договору о дружественных отношениях между Россией и Чехией от 1993 года.

Комментируя высказывание Якуба Кулганека, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT отметил, что стремление Чехии наладить отношения с Россией можно только приветствовать.

«Однако, видимо, глава МИД Чехии запамятовал из-за чего возникли осложнения в российско-чешских отношениях. А возникли они по причине того, что Прага выдвинула абсурдное обвинение в адрес России в событиях, которые происходили на её территории семь лет назад и свидетельствуют о том, что правительство страны не контролирует деятельность своих военных складов. В сложившийся ситуации российское руководство действовало точно так же, как и руководство любой другой страны, если бы оскорбили её достоинство», — подчеркнул эксперт.

Как следствие, вопреки словам главы МИД Чехии, первый шаг к нормализации отношений должна сделать именно Прага, а не Москва, добавил Владимир Оленченко.

«Это уже стандартный приём ЕС и в целом западных стран, которые предпринимают недружественные шаги в отношении России, тем самым заводят отношения в тупик, а после утверждают, что Россия должна сделать шаги на встречу», — сказал эксперт.

«Если Чехия действительно заинтересована в нормализации отношений, ей самой необходимо предпринять определённые шаги, в частности, принести извинения России и признать, что Прага была неправа», — подчеркнул политолог.

С такой оценкой ситуации согласен и замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«Министр иностранных дел Чехии абсолютно прав в том, что отношения с Россией необходимо выстраивать заново. Но сейчас инициатива в нормализации отношений должна исходить от Праги, ведь Москва не предпринимала никаких шагов, чтобы испортить эти отношения. Внесение Чехии в список недружественных России стран произошло постфактум, после того, как власти Чехии нанесли грубое оскорбление России своими беспочвенными обвинениями и тем самым сыграли ведущую роль в срежиссированной информационной атаке на РФ», — отметил собеседник RT.

Для того, чтобы нормализовать двусторонние отношения, Праге необходимо проанализировать свои действия, провести работу над ошибками и извиниться перед Россией, добавил Шаповалов. Однако в ближайшее время такой смены курса Чехии в отношении РФ ожидать не стоит, считает эксперт.

«К сожалению, в настоящее время Чехия не является в полной мере самостоятельным субъектом международных отношений, и все её действия направлены на выполнение воли США. Поэтому вряд ли в ближайшее время мы услышим от неё извинения», — заключил политолог.