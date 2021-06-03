«Хотели навредить нам — навредили себе»: Захарова о санкциях, отношениях с Западом и недружественных странах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью RT на полях Петербургского экономического форума (ПМЭФ) заявила, что Евросоюз прекрасно знает, как необходимо решать украинскую проблему. Дипломат прокомментировала список иностранных государств, которые совершают недружественные действия в отношении Москвы, а также отметила, как деградировали российско-американские отношения.

— В начале мая Европарламент представил черновой план взаимодействия с Россией. В документе перечислен ряд антироссийских инициатив, в частности создание канала против «пропаганды» со стороны России. Также в тексте говорится о возможных санкциях в отношении Москвы и вероятности непризнания результатов предстоящих выборов в Госдуму (в случае, если их посчитают сфальсифицированными). Как к такой риторике относятся в МИД России?

— Та инициатива, о которой вы сказали, — она была частной. Это частное мнение и частная инициатива одного из европарламентариев. Мы, в принципе, развиваем и намерены развивать отношения с Евросоюзом на равноправной базе — в качестве полноценных, равноправных, взаимоуважительных и основанных на международном праве. Это наш изначальный посыл, это база, на которой мы хотим выстраивать отношения. Она не менялась. Мы прекрасно понимаем, что есть русофобское лобби, в частности в Брюсселе. Понимаем, что оно внутри Евросоюза, к сожалению, испытывает на себе давление со стороны, в том числе Соединённых Штатов Америки. При этом мы понимаем, что есть и искренняя заинтересованность и других представителей Евросоюза — и бизнесменов, и граждан различных стран. Есть спрос на нормальные двухсторонние отношения между Россией и ЕС, а также на многосторонние отношения России со странами — членами ЕС. Именно в этом направлении мы хотим выстраивать работу.

Только что прошёл настоящий научный форум, который был организован Российским советом по международным делам. Его открывал министр иностранных дел России Сергей Лавров и его португальский коллега Сантуш Силва, который был в Москве с визитом. А Португалия сейчас председательствует в одном из евроинститутов (в Совете ЕС. — RT). Они обсуждали кризис доверия в мире как глобальную проблему. Лавров говорил о блокировке со стороны ЕС большого количества совместных проектов, которые развивались в 2010 году и были приостановлены из-за неконструктивной позиции и по инициативе ЕС, который увязал очень многое из нашего взаимодействия с так называемой украинской проблемой.

Мы возвращаемся сейчас к очень интересному вопросу — правильно или неправильно делает ЕС, увязывая наше взаимодействие с темой Украины. Конечно, нет — и по одной простой причине: украинскую проблему нужно решать, а не ставить во главу угла, создавая другие проблемы.

Как её решать, ЕС знает: мотивировать Киев к выполнению минских договорённостей. В результате, к сожалению, ситуация иная — вместо решения украинской проблемы путём выполнения минских договорённостей Киевом, Киев также лоббирует — и здесь, к сожалению, Брюссель подвергается давлению в том числе со стороны Вашингтона — постановку украинской проблемы во главу угла нашего взаимодействия с ЕС. Это порочная логика, замкнутый круг, так быть не должно, потому что это не приведёт к хорошим, правильным, эффективным результатам. Собственно, мы говорим об этом нашим европейским коллегам, делаем выбор в пользу равноправного, взаимоуважительного взаимодействия и при этом, как вы знаете, отвечаем на недружественные выпады, хотя выбор не наш. Но отвечать мы тоже научились.

— ЕС также увязывает отношения с Москвой с ещё одним аспектом — с «нарушением прав человека в России». Как к этому относиться?

— Это классическая история, которую мы слышим, — права человека как доминанта в подходе Брюсселя к целому ряду вопросов, не только, кстати, во взаимоотношениях с Россией, но и с другими регионами мира. Но за последние годы выяснилось, что точно такие же правочеловеческие проблемы, которые они поднимают с другими странами, есть и в государствах ЕС. Мало того, они намного более сложные и глубокие, нежели правочеловеческие проблемы в других странах.

Мария Захарова — о нарушении прав человека в Европе

Посмотрите, как жёстко, неоправданно жёстко, нецивилизованно, вне правового поля действуют правоохранительные органы стран ЕС при разгоне манифестаций. Посмотрите, что делают с правозащитниками и журналистами, которые не исповедуют мейнстримную точку зрения, а имеют свой взгляд на проблемы — например, Джулиан Ассанж. А что делают с русскоязычными или российскими средствами массовой информации, журналистами — их просто выдавливают из стран ЕС. Это страны Прибалтики в первую очередь — они не дают аккредитации, лишают аккредитации, вырезают из эфира или просто блокируют эфир. Правочеловеческая тематика — это проблема Евросоюза, и они об этом знают.

— Президент России Владимир Путин ранее заявил, что палестино-израильский конфликт «напрямую затрагивает интересы безопасности» России. Как МИД России участвует в процессе нормализации ситуации? Также сообщалось о работе, связанной с подготовкой встречи представителей Израиля и Палестины и членов «Ближневосточного квартета». На каком этапе в настоящее время находится эта подготовка?

— Только что весь мир был свидетелем очередного витка обострения, который привёл к вооружённому противостоянию в связи с застарелой, очень старой ближневосточной проблемой — проблемой ближневосточного урегулирования — которая, к сожалению, за последнее время превратилась из проблемы урегулирования в проблему открытого противостояния. Россия предпринимала очень активные международные усилия по нормализации ситуации. Мы были в контакте со сторонами конфликта, с посредниками. Мы были той страной, которая активизировала усилия «квартета» на данном направлении.

Что касается встречи, о которой вы говорите, — здесь их две, речь идёт о двух инициативах. В первом случае речь идёт о проведении московской встречи с лидерами Израиля и Палестины... Во втором — речь идёт о министерской встрече «квартета», которую мы считаем очень актуальной для проведения, сейчас она находится в проработке. Но спецпредставители «квартета» постоянно контактируют — это и телефонные переговоры, и существующие новые технологические возможности для связи.

Также по теме «Не стоит ждать перехода к реализму»: почему Байден заговорил о правах человека в преддверии саммита с Путиным Президент США Джо Байден заявил, что намерен поднять вопрос нарушения прав человека в ходе грядущего саммита с российским лидером...

— Президенты России и США, Владимир Путин и Джо Байден, планируют встретиться в Женеве 15—16 июня. Кремль, как и российские дипломаты, отмечал, что не ожидает от встречи существенного улучшения в двусторонних отношениях. Однако Байден ранее заявлял, что не видит смысла в дальнейших санкциях против российского газопровода «Северный поток — 2». Считаете ли вы, что такие робкие шаги — это своеобразные сигналы для Москвы? Чего стоит ожидать от предстоящей встречи?

— Мы — две большие державы, которые имеют и великую историю, и обязательства: мы члены Совета Безопасности ООН. Мне кажется, пора уже говорить о серьёзных шагах, а не использовать выражение «робкие шаги»...

Что касается двусторонних отношений — мы всегда были очень откровенны с нашими американскими партнёрами. Мы говорили о том, что хотим выстраивать отношения с США на равноправной и взаимоуважительной основе, на основе норм международного права и делать это на благо народов наших стран. Мы говорили, что у нас, конечно, априори есть и точки соприкосновения, и точки расхождения — это абсолютно нормально... Но это не означает, что мы должны решать проблемы в конфронтационном ключе, и уж точно не означает, что мы должны ставить блок на пути решения этих вопросов. Эту позицию мы всегда доводили до американских партнёров, говорили об этом, в том числе открыто. Мы видим, как деградировали российско-американские отношения в последнее время. Делалось это со стороны Вашингтона по-разному, в том числе, простите меня, и в извращённой форме.

Вы помните, что была изъята дипломатическая собственность — пять больших дипломатических объектов. Хочу подчеркнуть, что это российская собственность, это Венская конвенция, которая защищала эти объекты от любого посягательства. Они были отобраны у нас в нарушение Венской конвенции и здравого смысла и — главное — в нарушение американского законодательства. Сколько раз российские дипломаты и в каком количестве в последние годы высылались из США под абсолютно надуманными предлогами, сколько раз США придумывали какие-то истории про «солидарность» и под этим предлогом настаивали на том, чтобы дипломаты высылались и из других стран, например, из стран — членов НАТО.

Целый ряд странных, недружественных шагов и привёл к тому, что было принято решение о формировании списка недружественных государств — и первыми в этом списке оказались США. Но это не вопрос нашего к ним изначального отношения, это вопрос реакции на их шаги.

— Недавно Сергей Лавров встретился с Энтони Блинкеном в Рейкьявике. Как можете описать их встречу? Как полагаете, они поладят, будут видеться часто?

— Я бы охарактеризовала отношения российского министра иностранных дел с госсекретарями как конструктивное взаимодействие — на данном этапе мы именно так и описали прошедшую встречу. Речь идёт именно о конструктиве. Когда начиналась встреча — а она началась с обозначения позиций, — это обозначение позиций было вполне конструктивным. Каждый сказал о том, что волнует ту сторону, которую он представляет, каждый сказал о том, что готов к совместной работе. Эта работа продолжилась. Мало того, эти переговоры шли достаточно долго. Поэтому, я думаю, это был неплохой опыт.

— Недавно правительство России опубликовало перечень иностранных государств, которые совершают недружественные действия в отношении Москвы. На каком основании страны заносятся в этот список, стоит ли ожидать того, что перечень недружественных государств будет расширен? В чём заключается смысл создания таких списков?

— Отличный тезис, который вы сейчас обозначили: что является основной причиной того, что та или иная страна может попасть или попала в список недружественных стран? Сегодня он состоит из двух стран — это США и Чехия. Тут один ответ — недружественные действия. Когда страна предпринимает целый ряд недружественных шагов, причём не в виде ошибки или какой-то проблемной ситуации, из которой она тут же намерена выйти или, по крайне мере, разобраться, а когда речь идёт о целенаправленной акции недружественного характера — вот вам основание. Что касается США — я уже привела несколько примеров. Но даже последний виток санкций и решений антироссийской направленности, которые они принимали, свидетельствует о том, что это система. Соответственно, мы отреагировали.

Мария Захарова — о списке недружественных России стран

— А что нужно, чтобы страну исключили из списка недружественных России?

— Главное — наш основный тезис: мы за развитие равноправных отношений. Возможно, это звучит немодно, возможно, от нас ждут чего-то нового и свежего в характеристике отношений, которые мы хотели бы выстраивать со всем миром. Но, мне кажется, это та самая традиция, которую стоило бы сохранять — равноправные, взаимоуважительные отношения на основе права. Дальше нюансировка может быть индивидуальной — это могут быть отношения стратегического партнёрства, союзничества, особые отношения, могут быть и периоды спада, охлаждения — всё возможно...

Самое главное, нужно задавать вопрос самим странам — фигурантам этого списка, зачем им нужно было вести политику антироссийской направленности, предпринимать многолетние попытки по сдерживанию нашей страны, придумывать всё новые и новые санкции, ограничительные меры, высылать дипломатов, заводить какие-то информационные кампании и их реализовывать. Что они-то от этого получили? В чем их бонус? Бонусов нет.

По крайней мере, все эксперты говорят, что коллективным Западом потеряно намного больше от тех мер, которые они хотели принять в отношении России, чтобы навредить нам. Хотели навредить нам — навредили себе.