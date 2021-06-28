Чехия потребовала от России компенсации после взрывов во Врбетице

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Заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Смолек вручил послу России Александру Змеевскому дипломатическую ноту с требованием возместить ущерб от взрывов на складах во Врбетице в 2014 году, сообщает газета Mlada Fronta Dnes.
Чехия потребовала от России компенсации после взрывов во Врбетице
  • © Dalibor Gluck/CTK
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Отмечается, что власти Чехии оценили ущерб в 650 млн крон (€25,5 млн).

Смолек также заявил послу, что включение Чехии в список «недружественных государств» является нарушением международного права.

Ранее президент Чехии Милош Земан в интервью пражскому телеканалу заявил, что придерживается нескольких версий взрывов на складах с оружием во Врбетице. Так, по его мнению, надо изучить, могли ли взрывы произойти из-за непрофессиональной разгрузки вооружения или же с целью сокрыть недостачу и воровство оружия.

17 апреля власти Чехии обвинили сотрудников российской разведки в якобы причастности к взрывам на складах боеприпасов во Врбетице. Подробности приведены не были, однако было объявлено о высылке 18 дипломатов. МИД России в ответ объявил 20 сотрудников чешской дипмиссии в Москве персонами нон грата. 

В Москве неоднократно называли надуманными и политизированными обвинения Праги и призывали довести до конца расследование и предоставить доказательную базу.

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