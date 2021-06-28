Чехия потребовала от России компенсации после взрывов во Врбетице
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Отмечается, что власти Чехии оценили ущерб в 650 млн крон (€25,5 млн).
Смолек также заявил послу, что включение Чехии в список «недружественных государств» является нарушением международного права.
Ранее президент Чехии Милош Земан в интервью пражскому телеканалу заявил, что придерживается нескольких версий взрывов на складах с оружием во Врбетице. Так, по его мнению, надо изучить, могли ли взрывы произойти из-за непрофессиональной разгрузки вооружения или же с целью сокрыть недостачу и воровство оружия.
17 апреля власти Чехии обвинили сотрудников российской разведки в якобы причастности к взрывам на складах боеприпасов во Врбетице. Подробности приведены не были, однако было объявлено о высылке 18 дипломатов. МИД России в ответ объявил 20 сотрудников чешской дипмиссии в Москве персонами нон грата.
В Москве неоднократно называли надуманными и политизированными обвинения Праги и призывали довести до конца расследование и предоставить доказательную базу.