Чехия потребовала от России компенсации после взрывов во Врбетице

Заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Смолек вручил послу России Александру Змеевскому дипломатическую ноту с требованием возместить ущерб от взрывов на складах во Врбетице в 2014 году, сообщает газета Mlada Fronta Dnes.

Отмечается, что власти Чехии оценили ущерб в 650 млн крон (€25,5 млн).

Смолек также заявил послу, что включение Чехии в список «недружественных государств» является нарушением международного права.

Ранее президент Чехии Милош Земан в интервью пражскому телеканалу заявил, что придерживается нескольких версий взрывов на складах с оружием во Врбетице. Так, по его мнению, надо изучить, могли ли взрывы произойти из-за непрофессиональной разгрузки вооружения или же с целью сокрыть недостачу и воровство оружия.

17 апреля власти Чехии обвинили сотрудников российской разведки в якобы причастности к взрывам на складах боеприпасов во Врбетице. Подробности приведены не были, однако было объявлено о высылке 18 дипломатов. МИД России в ответ объявил 20 сотрудников чешской дипмиссии в Москве персонами нон грата.

В Москве неоднократно называли надуманными и политизированными обвинения Праги и призывали довести до конца расследование и предоставить доказательную базу.