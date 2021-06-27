Глава сената Чехии подверг критике слова Земана о взрывах во Врбетице

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Глава верхней палаты парламента Чехии Милош Выстрчил в интервью пражскому телеканалу CNN Prima NEWS назвал заявление чешского президента Милоша Земана о нескольких версиях взрывов во Врбетице безответственным.
Глава сената Чехии подверг критике слова Земана о взрывах во Врбетице
  • Reuters

«Для меня это огромное разочарование, и я считаю поведение господина президента очень безответственным. Он может предполагать, что существует несколько версий, но при этом должен знать, что расследуется лишь одна версия, та, где речь идёт о теракте», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Земан в интервью пражскому телеканалу заявил, что придерживается нескольких версий взрывов на складах с оружием во Врбетице. Так, по его мнению, надо изучить, могли ли взрывы произойти из-за непрофессиональной разгрузки вооружения или же с целью сокрыть недостачу и воровство оружия.

17 апреля Чехия заявила о высылке 18 российских дипломатов. По словам чешского премьера Андрея Бабиша, Прага подозревает российские спецслужбы в причастности к взрыву в 2014 году склада боеприпасов в деревне Врбетице.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал «не очень вменяемыми и путаными» заявления руководства Чехии о взрывах.

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