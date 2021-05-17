Лавров прокомментировал расследование дела о взрывах во Врбетице

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что разбирательство вокруг взрывов на складе боеприпасов во Врбетице едва ли приведёт к какому-то конкретному результату.
Лавров прокомментировал расследование дела о взрывах во Врбетице
  • © МИД России

«Вы видите, с каким позором сейчас в Чехии расхлёбывают историю со взрывами, которые произошли семь лет назад, и никто до сих пор не смог объяснить, чем все эти годы занимались следственные органы, путаются в показаниях, выдвигают какие-то всё новые и новые версии», — приводит РИА Новости слова Лаврова.

По его словам, Чехии «необходимо сначала у себя разбираться с такими вещами, прежде чем выгонять дипломатов, обвиняя их в том, по чему ещё не закончено следствие».

«...Судя по тому, как они это делают, едва ли оно закончится каким-то конкретным результатом», — добавил глава МИД России.

Ранее в Чехии заявили, что потребуют от России компенсации из-за взрывов во Врбетице.

17 апреля Чехия заявила о высылке 18 российских дипломатов. По словам чешского премьера Андрея Бабиша, Прага подозревает российские спецслужбы в причастности к взрыву в 2014 году склада боеприпасов в деревне Врбетице.

Лавров назвал «не очень вменяемыми и путаными» заявления руководства Чехии о взрывах.

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