В Чехии обнародованы результаты выборов в парламент

Стали известны официальные результаты выборов в парламент Чехии. Об этом сообщает Seznam Zprávy со ссылкой на Центральное статуправление республики.

Победителем выборов стала коалиция «Вместе», которая набрала 27,79% голосов.

На втором месте расположилось центристское движение ANO премьер-министра республики Андрея Бабиша, которое получило 27,12%.



Третье место заняла либеральная коалиция, состоящая из Пиратской партии и движения «Старосты и независимые». Эта коалиция набрала 15,62%.

В состав парламента также попало евроскептическое движение «Свобода и прямая демократия» с результатом 9,56%.

Явка на выборы составила 65,43%.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш публично признал поражение возглавляемого им движения ANO на выборах в парламент страны.