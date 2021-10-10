В Чехии обнародованы результаты выборов в парламент
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Победителем выборов стала коалиция «Вместе», которая набрала 27,79% голосов.
На втором месте расположилось центристское движение ANO премьер-министра республики Андрея Бабиша, которое получило 27,12%.
Третье место заняла либеральная коалиция, состоящая из Пиратской партии и движения «Старосты и независимые». Эта коалиция набрала 15,62%.
В состав парламента также попало евроскептическое движение «Свобода и прямая демократия» с результатом 9,56%.
Явка на выборы составила 65,43%.
Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш публично признал поражение возглавляемого им движения ANO на выборах в парламент страны.