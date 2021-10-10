Чешский премьер признал поражение движения ANO на выборах в парламент

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Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш публично признал поражение возглавляемого им движения ANO на выборах в парламент страны.

«Я должен признать наше поражение, поздравляю с победой лидера движения «Вместе» господина Фиалу. Мы проиграли прежде всего в Праге. Тем не менее мы набрали очень большое число процентов, несмотря на различные домыслы и обвинения в мой адрес», — приводит его слова РИА Новости.

Бабиш отметил, что против движения выступили пять партий, целью которых было, по мнению премьера, «поразить Бабиша».

Выборы в нижнюю палату парламента Чехии с небольшим отрывом выиграла коалиция «Вместе», состоящая из трёх либеральных партий и движений.

Вместе с этим центристское политическое движение ANO, возглавляемое премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, получило большинство мест в чешском парламенте.

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