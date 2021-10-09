Либеральная коалиция «Вместе» выиграла парламентские выборы в Чехии

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Коалиция «Вместе», состоящая из трёх либеральных партий и движений, с незначительным перевесом выиграла выборы в нижнюю палату парламента Чехии.
Либеральная коалиция «Вместе» выиграла парламентские выборы в Чехии
  • AP

Об этом сообщает Чешское ТВ.

Отмечается, что после подсчёта итогов голосования на 99,8% избирательных участков коалиция «Вместе» набрала 27,7% голосов и её никто уже не сможет опередить.

Второе место заняло правящее центристское движение ANO, возглавляемое премьер-министром страны Андреем Бабишем, набрав 27,2%.

Третье место заняла ещё одна коалиция, состоящая из Пиратской партии и движения «Старосты и независимые» — 15,6%.

Ранее в Чехии закончились двухдневные выборы. Голосование на участках завершилось в 15:00 мск.

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