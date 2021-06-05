«Способ напомнить о себе»: почему чешская оппозиция пытается отстранить от власти премьер-министра и президента

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сохранил свой пост после попытки парламентской оппозиции вынести вотум недоверия правительству. Кабмин республики обвиняли в неспособности справиться с пандемией COVID-19. Одновременно в сенате чешского парламента готовится голосование по импичменту президента страны Милоша Земана. Поводом для обвинения стали заявления политика во время дипломатического скандала с Москвой из-за взрывов во Врбетице. По мнению экспертов, хотя Бабиш своими действиями спровоцировал серьёзный кризис в чешско-российских отношениях, ему противостоят ещё большие русофобы. Они же требуют отставки Земана. Однако сейчас политическим позициям премьера и президента ничто не угрожает, считают аналитики.

Чешская оппозиция не смогла вынести вотум недоверия кабинету министров Андрея Бабиша. Голосование прошло накануне в нижней палате парламента по требованию оппозиционной коалиции Spolu («Вместе»), в которую входят Гражданская демократическая партия (ODS), христианские демократы, Пиратская партия Чехии, либерально-консервативная партия «Традиция, ответственность, процветание — 09» (ТОР 09) и либеральное политическое движение «Старосты и независимые» (STAN).

Заседание парламента по вопросу вынесения вотума недоверия правительству длилось около 14 часов. Для принятия решения требовалась поддержка 101 депутата из 200.

Оппозиция обвиняла правительство Бабиша в неспособности справиться с пандемией коронавируса, а также обеспечить международную солидарность в дипломатическом конфликте с Россией. Кроме того, премьеру припомнили судебное преследование, когда в 2019 году Бабиша и его родственников пытались обвинить в мошенничестве и злоупотреблении европейскими субсидиями при создании фирмы «Гнездо аиста».

Парламент Чехии

AFP

© Michal CIZEK

Напомним, ранее правительственная коалиция в парламенте лишилась большинства — в апреле Коммунистическая партия Чехии и Моравии отозвала свою поддержку правительства меньшинства, в которое входили движение Андрея Бабиша АНО («Акция недовольных граждан») и социал-демократы. Коммунисты заявили, что правительство не выполнило условия, на которых партия согласилась поддерживать правящую коалицию во время голосования по ключевым вопросам, после чего руководство коммунистов заявило о необходимости провести в парламенте голосование о доверии правительству.

Однако во время голосования по вотуму недоверия, состоявшегося 3 мая, депутаты-коммунисты не поддержали оппозицию. В результате вотум не набрал нужного количества голосов.

Преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики Историко-архивного института РГГУ Вадим Трухачёв считает, что выступление парламентской оппозиции изначально было обречено на провал.

«Те пять фракций, которые ставили вопрос о вынесении вотума недоверия Бабишу, не имеют большинства голосов в нижней палате парламента, в то время как правящая коалиция имеет почти половину голосов и поддержку коммунистов. Учитывая, что очередные выборы пройдут уже в октябре, эта инициатива оппозиционных партий — лишь способ политиков напомнить о себе избирателям», — отметил эксперт в беседе с RT.

Похожей точки зрения придерживается старший научный сотрудник отдела Восточной Европы ИНИОН РАН кандидат исторических наук Юлия Щербакова.

Как пояснила эксперт в комментарии RT, попытка оппозиции провалилась, потому что в парламенте партия Бабиша занимает уверенные позиции.

«Кроме того, если парламент примет решение принять отставку премьера, президент Чехии Милош Земан должен будет утвердить временное правительство. Но президент страны ранее сразу заявил, что в любом случае будет рекомендовать на пост премьер-министра Бабиша, хотя по некоторым вопросам их взгляды и расходятся», — добавила эксперт.

Непотопляемый премьер

Чешская парламентская оппозиция предпринимала попытки вынести вотум недоверия правительству Бабиша и прежде.

Напомним, партия Андрея Бабиша АНО выиграла парламентские выборы осенью 2017 года, набрав 29,64% голосов избирателей и получив 78 мест в парламенте Чехии из 200. При этом во время предвыборной кампании политик позиционировал себя в качестве сторонника большей независимости Чехии от Евросоюза.

Андрей Бабиш

Reuters

© David W Cerny

Популярности АНО не помешал даже громкий коррупционный скандал, разразившийся вокруг Бабиша в первой половине 2017 года. В то время политик занимал пост министра финансов в кабмине Богуслава Соботки и был обвинён в уклонении от налогов.

Однако после того как Бабиш возглавил правительство, правоохранительные органы Чехии обратились к парламенту с просьбой снять с политика иммунитет для дальнейшего разбирательства. Это требование было удовлетворено, и в начале 2018 года депутаты вынесли Бабишу вотум недоверия.

Правда, вскоре решением президента страны он был переназначен на пост премьера, и в июле 2018 года возглавляемый им кабмин получил вотум доверия от парламента.

Но меньше чем через год, в апреле 2019-го, полиция республики инициировала расследование уголовного дела против Бабиша и его окружения, связанное с созданием компании «Гнездо аиста». Позднее дело было прекращено — прокурор пришёл к выводу, что у следствия отсутствуют улики против его участников.

Тем не менее в июне 2019 года, после оглашения Европейской комиссией предварительных результатов аудита, которые подтвердили конфликт личных и государственных интересов премьера в отношении принадлежавшей ему ранее корпорации Agrofert, оппозиция в парламенте вновь инициировала голосование о доверии действующему правительству Андрея Бабиша.

Вынести вотум недоверия премьеру тогда также не позволили коммунисты, которые воздержались от голосования.

Вместе с тем результаты расследования ЕК возмутили не только депутатов, но и чешское общество. С требованием отставки Андрея Бабиша в 2019 году на улицы чешских городов выходили сотни тысяч возмущённых граждан. Один из митингов собрал около 250 тыс. протестующих — такие данные предоставили организаторы мероприятия.

Протесты в Праге в 2019 году

Reuters

© David W Cerny

Хотя именно Бабиш спровоцировал серьёзное напряжение в отношениях с Россией, обвинив Москву в причастности к взрывам оружейных складов в Чехии, на сегодняшний день противники действующего премьера выступают с ещё более радикальных антироссийских позиций, считает Вадим Трухачёв.

«Наиболее радикальные противники Бабиша одновременно являются упёртыми русофобами. Но таких в Чехии относительно немного, порядка 20%. И этот процент не меняется. Но зато более умеренная оппозиция из, к примеру, Пиратской партии нарастила силы в последнее время», — пояснил эксперт.

В свою очередь, Юлия Щербакова объясняет непотопляемость Андрея Бабиша поддержкой со стороны Милоша Земана.

«Бабиш сохраняет свой пост благодаря прочным позициям его партии в парламенте и поддержке президента», — уверена эксперт.

Антироссийская повестка

Между тем угроза отставки замаячила не только перед премьер-министром Чехии, но и перед президентом Милошем Земаном. 2 июня Комитет по безопасности сената парламента Чехии выступил с предложением инициировать процедуру импичмента президента республики. Об этом сообщил председатель верхней палаты парламента Павел Фишер. Голосование по инициативе состоится в сенате уже на следующей неделе, пояснил он.

Милош Земан

Reuters

© Leonhard Foeger/File

По мнению сенатора, президент не согласовывает свои решения с правительством, ставя, таким образом, под угрозу работу конституционных органов страны. Также в вину Земану вменяется его поведение в ситуации, связанной с делом о взрывах во Врбетице.

В ответ на эти обвинения пресс-секретарь президентской канцелярии Иржи Овчачек назвал планы сената нападением на конституционность, свободу и демократию.

Напомним, 17 апреля глава чешского правительства Андрей Бабиш и первый вице-премьер, глава МВД Ян Гамачек, выступая на пресс-конференции, обвинили российские спецслужбы в причастности к взрывам на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В связи с этими обвинениями Прага объявила о высылке 18 российских дипломатов из страны.

Москва выразила протест чешским властям и приняла ответные меры — было объявлено о высылке из России 20 сотрудников чешского посольства.

Политическая напряжённость между Россией и Чехией отразилась и на экономических отношениях стран. Вице-премьер Чешской Республики, глава Минпромторга Карел Гавличек в интервью чешской газете «Право» анонсировал исключение российского «Росатома» из участников тендера на строительство в Чехии нового энергоблока АЭС «Дукованы».

В то же время президент республики Милош Земан не поддержал антироссийскую истерию. Политик заявил в эфире радиостанции Frekvence 1, что не считает единственной версию о причастности российской стороны к взрывам. Существует также версия, согласно которой взрывы стали результатом попыток скрыть недостачу на оружейных складах, пояснил Земан, сославшись на слова министра юстиции Чехии.

По мнению экспертов, разжигаемая отдельными политическими силами в Чехии русофобия начала уже негативно влиять не только на российско-чешские отношения, но и на внутриполитическую ситуацию в республике.

Место взрыва складов во Врбетице

globallookpress.com

© Vladimir Prycek/CTK

«Русофобская пропаганда, которую ведут многие чешские СМИ, имеет эффект и влияет на настроения населения. В стране нагнетается атмосфера враждебности, и сейчас это ударило уже по президенту республики. Однако вряд ли импичмент действительно состоится», — считает Юлия Щербакова.

Похожего мнения придерживается и Вадим Трухачёв. По мнению эксперта, даже если сенат вынесет решение об импичменте, нижняя палата парламента не поддержит эту инициативу.

«Что касается истории с попыткой отстранить Бабиша, то он хотя и теряет отчасти голоса, но не очень сильно. При этом на раздувании русофобских настроений выигрывает не партия премьер-министра, а давние противники России — Пиратская партия, STAN. Скорее всего, именно они будут лидировать осенью на выборах», — подытожил эксперт.