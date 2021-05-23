Эксперты объяснили слова председателя чешского Конституционного суда о российской «угрозе»

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Анастасия Румянцева
Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин и член Общественной палаты, первый заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк прокомментировали в беседе с RT заявление председателя чешского Конституционного суда Павла Рыхетского о том, что Россия якобы всегда будет стремиться усилить своё влияние в государствах Центральной Европы и всегда будет представлять угрозу для них.
Эксперты объяснили слова председателя чешского Конституционного суда о российской «угрозе»
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

Константин Блохин назвал подобную риторику традиционной, отметив, что подобные заявления в тренде, который заключается в усилении давления Запада на Россию. 

«По всем фронтам нас будут пытаться продавливать и проверять на прочность», — пояснил эксперт.

При этом специалист выразил сожаление в связи с тем, что Чехия из сдержанной в отношении России страны «превращается в русофобскую».

Как подчеркнул Никита Данюк, в Чехии «специально создаётся конфигурация, в рамках которой ни один высокопоставленный политический деятель не может не то что позитивно, а даже нейтрально высказаться в отношении России».

«Российская «угроза» для Чехии всегда будет в ближайшее время очень удобным поводом взаимодействовать с ЕС, с НАТО, взаимодействовать с США», — добавил аналитик.

Ранее Рыхетский заявил, что Россия, по его мнению, всегда будет стремиться усилить своё влияние в государствах Центральной Европы и всегда будет представлять угрозу для них.

14 мая правительство России утвердило перечень недружественных иностранных государств. В списке значатся два государства: США и Чехия. Согласно тексту, Чехия сможет нанимать в свою дипмиссию максимум 19 работников из числа россиян, США — ни одного.

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