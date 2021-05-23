В Чехии назвали Россию реальной угрозой для стран Центральной Европы

Председатель чешского Конституционного суда Павел Рыхетский заявил, что Россия всегда будет стремиться усилить своё влияние в государствах Центральной Европы и всегда будет представлять угрозу для них.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Она (Россия. — RT) реализует эти свои устремления и посредством госагентов на территории нашей суверенной страны», — отметил Рыхетский.

Он также выразил удивление в вопросе о том, откуда берутся заявления некоторых политиков Чехии, что существует не одна, а несколько версий взрывов на складах во Врбетице.

По мнению главы Конституционного суда, «подобные сомнения вредят интересам Чехии в Евросоюзе или НАТО».

14 мая правительство России утвердило перечень недружественных иностранных государств. В списке значатся два государства: США и Чехия. Согласно тексту, Чехия сможет нанимать в свою дипмиссию максимум 19 работников из числа россиян, США — ни одного.

В Праге отреагировали на это решение Москвы: там заявили, что это стало шагом к эскалации напряжённости в отношениях не только с Чехией, но и с ЕС.

Глава российского МИД Сергей Лавров объяснил включение Чехии и США в список недружественных стран.