Эксперт прокомментировал намерение сената Чехии инициировать импичмент Земана

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Анастасия Румянцева
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что комитет по безопасности сената парламента Чехии выступил в среду с предложением инициировать процедуру импичмента президента республики Милоша Земана.
Эксперт прокомментировал намерение сената Чехии инициировать импичмент Земана
  • РИА Новости

По словам Оленченко, если рассматривать внутриполитический ландшафт в Чехии, то Милоша Земана можно охарактеризовать как «человека, самостоятельно мыслящего и болеющего за интересы страны».

При этом, как пояснил специалист, большая часть остальных политиков, в том числе в чешском парламенте, привержены евро-атлантическим ценностям, а также склонны копировать линию поведения США.

«Складывается впечатление, что для них президент выглядит как препятствие, что он нарушает евро-атлантическую гармонию… Но я думаю, что не все депутаты парламента разделяют эту точку зрения. Наверное, должны быть дискуссии, дебаты, а также (предоставлена. — RT) возможность высказаться самому Земану», — добавил эксперт.

Он также высказал предположение, что данная инициатива может быть связана со сбалансированной позицией Земана по вопросу взаимоотношений России и Чехии.

Ранее сообщалось, что комитет по безопасности сената парламента Чехии выступил в среду с предложением инициировать процедуру импичмента президента республики Милоша Земана.

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