В Праге около 250 тысяч человек вышли с требованием отставки премьера

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В Праге около 250 тыс. протестующих потребовали отставки премьер-министра Чехии Андрея Бабиша.
В Праге около 250 тысяч человек вышли с требованием отставки премьера
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные организаторов акции.

Организатором митинга выступила общественная организация «Миллион моментов за демократию», которая начала серию протестов против Бабиша в конце апреля.

По данным организаторов, последний митинг на Вацлавской площади в центре Праги собрал две недели назад около 120 тыс. человек.

Ранее полиция обвинила Бабиша в незаконном получении субсидии ЕС для фирмы в размере €2 млн. После этого Еврокомиссия заподозрила его в конфликте интересов.

Бабиш, комментируя серию митингов, заявил, что не намерен уходить в отставку, а обвинения объяснил происками политических противников. 

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