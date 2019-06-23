В Праге около 250 тысяч человек вышли с требованием отставки премьера

В Праге около 250 тыс. протестующих потребовали отставки премьер-министра Чехии Андрея Бабиша.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные организаторов акции.

Организатором митинга выступила общественная организация «Миллион моментов за демократию», которая начала серию протестов против Бабиша в конце апреля.

По данным организаторов, последний митинг на Вацлавской площади в центре Праги собрал две недели назад около 120 тыс. человек.

Ранее полиция обвинила Бабиша в незаконном получении субсидии ЕС для фирмы в размере €2 млн. После этого Еврокомиссия заподозрила его в конфликте интересов.

Бабиш, комментируя серию митингов, заявил, что не намерен уходить в отставку, а обвинения объяснил происками политических противников.