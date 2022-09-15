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Президент Польши Дуда считает, что Варшава должна требовать репарации от Берлина и Москвы

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Польский президент Анджей Дуда считает, что Варшава должна требовать репарации не только от Берлина, но и от Москвы, потому что она тоже была участником Второй мировой войны.
Президент Польши Дуда считает, что Варшава должна требовать репарации от Берлина и Москвы
  • Gettyimages.ru

Такое мнение он высказал в беседе с изданием Wprost.

«Германия начала Вторую мировую войну и напала на Польшу. Россия присоединилась к этой войне, поэтому я считаю, что репарации мы должны требовать и от России», — сказал Дуда.

Он добавил, что если кто-то считает, что Польша своими требованиями от Германии провоцирует конфликт между двумя странами, то этим людям нужно «спросить у немцев, почему они спровоцировали этот конфликт в 1939 году».

Как сообщали в Варшаве ранее, Польша потребует от Германии 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн) в качестве репараций за ущерб в результате Второй мировой войны.

В МИД ФРГ после этого ответили, что вопрос выплаты репараций Польше за Вторую мировую войну для Германии закрыт. Канцлер Германии Олаф Шольц утверждает, что вопрос о репарациях Польше урегулирован международным правом.

Вместе с этим сейм Польши всё равно принял резолюцию с требованием репараций.

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