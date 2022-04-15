«Для установления оккупационного режима»: обнародованы документы МО РФ о службе украинских националистов Третьему рейху

На сайте Минобороны РФ опубликованы новые документы с информацией об украинских националистах, служивших гитлеровской Германии, и о преступлениях, совершённых ими в годы Великой Отечественной войны. В обнародованных МО РФ материалах описываются методы сотрудничества нацистов с украинскими националистами и совершаемые бандеровцами массовые убийства и пытки мирных жителей. По словам историков, гитлеровцы активно использовали украинских националистов для проведения разведывательно-диверсионной работы, поддержания оккупационного режима и организации карательных операций против гражданского населения.

В мультимедийном разделе Минобороны РФ «Архивы помнят всё...» опубликована новая серия документов о преступлениях, совершённых украинскими националистами в годы Великой Отечественной войны, и об их работе на гитлеровскую Германию. В пояснении к материалам подчёркивается, что украинские националисты в 1940-е годы действовали под диктовку гитлеровцев, которые использовали бандеровцев для уничтожения населения СССР.

«Во многих архивных документах, описывающих зверства немецких фашистов в отношении советских граждан, отмечается причастность к этим преступлениям украинских националистов», — отметили в Минобороны РФ.

На службе у нацистов

По словам историков, работа украинских националистов на немецкие спецслужбы уходит своими корнями ещё в довоенные годы.

«В ряде деревень пограничной с СССР полосы учителя украинских националистических школ, усиливая шовинистическую пропаганду, говорят: «Украину нужно создавать теперь или никогда. С помощью немцев мы все как один человек должны освободить свою Украину. Войск теперь у нас много. Большевики не выдержат, когда начнут на них наступление Германия, Япония, Италия и Франция», — говорится в разведсводке Западного особого военного округа о деятельности украинских националистов на территории Генерал-губернаторства (Польши) в пограничных с СССР районах в 1940 году.

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При этом в документе подчёркивается, что гитлеровская Германия оказывает поддержку украинским националистическим организациям «с материальным подкармливанием их руководителей».

«Задолго до начала войны украинские националисты стали клиентами абвера и оставались ими до последнего. Все крупнейшие деятели украинского национализма так или иначе были связаны с немецкими спецслужбами, а иногда просто воевали в немецких подразделениях», — рассказал в беседе с RT преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики Историко-архивного института РГГУ Вадим Трухачёв.

По словам историков, после нападения Германии на Советский Союз сотрудничество украинских националистов с гитлеровцами стало ещё более активным. Это подтверждается и опубликованными Министерством обороны РФ документами.

«Бывший полковник петлюровской армии Мельник и его помощник Бандера во всех городах и районах, оккупированных немцами, ввели организацию «украинской полиции и милиции». Она сотрудничала с немцами в проведении массового уничтожения советских граждан», — описывается деятельность украинских националистов в годы Великой Отечественной войны в донесении Политического управления 1-го Белорусского фронта от 31 мая 1944 года.

Сотрудники украинской вспомогательной полиции

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В документе приводятся конкретные факты работы украинских националистов на гитлеровскую Германию: совместные бои против Красной армии, помощь нацистской разведке, строительство мостов в интересах вермахта.

«Разжиганием национальной розни, натравливанием украинцев на евреев немцы и националисты стремились затушевать свои грабежи и разбои. Малейшее сопротивление со стороны жителей сразу же подавлялось силой», — говорится во внеочередном донесении 31-го стрелкового корпуса в ГлавПУРККА (Главного политического управления Советской армии и Военно-морского флота) от 5 августа 1941 года.

Внеочередное донесение 31-го стрелкового корпуса в ГлавПУРККА от 5 августа 1941 года

По мере оккупации нацистскими войсками советской территории вместе с гитлеровцами продвигались с Западной Украины вглубь СССР и украинские националистические формирования.

«После занятия города Киева 18 сентября 1941 года немцы сразу же приступили к организации административных управлений. Была учреждена как высший орган гражданского управления в городе городская управа. Во главе управы вначале был поставлен украинский националист профессор Александр Оглоблин… С приходом немцев в Киев начали стекаться с запада украинские националисты», — подчёркивается в сообщении Центрального штаба партизанского движения от 10 октября 1942 года.

В документе отмечается, что украинские националисты в дальнейшем «повели работу по разжиганию национальной розни, ставя вопрос о выселении за пределы Украины «кацапов» и других национальностей».

Политдонесение политического отдела 13-й армии

«Германские спецслужбы использовали украинских националистов в самых разных качествах: для осуществления разведывательно-диверсионной деятельности, для проведения карательных операций, для установления оккупационного режима и его поддержания методами террора», — рассказал RT руководитель исследовательских программ фонда «Историческая память» Владимир Симиндей.

По словам историков, украинские националисты, вступившие в ряды гитлеровской вспомогательной полиции, были исполнителями убийств евреев, поляков и участниками других преступлений на национальной почве.

«В июле месяце 1943 года в селе Рыгочено Корецкого района украинские националисты, натравленные немцами, предложили семье Войцеховского Адама Антоновича, по национальности поляк, принять православную веру», — говорится в опубликованном Минобороны РФ акте о зверствах немецко-фашистских захватчиков от 15 января 1944 года.

Парад украинских националистов в Станиславе (ныне Ивано-Франковск) в честь визита генерал-губернатора Польши рейхсляйтера Ганса Франка, октябрь 1941 года

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Но, несмотря на то что Войцеховский выполнил требования украинских националистов, гитлеровские пособники «всю семью порезали ножами, частично убили, сожгли хозяйство, хаты. Трупы пострадавших были брошены в огонь».

В акте от 23 августа 1944 года рассказывается о том, как украинские националисты на территории Польши сломали руки и ноги ксёндзу, после чего убили его выстрелом в рот. Тело священнослужителя они запрещали хоронить на протяжении пяти дней.

Согласно донесению военного прокурора 61-й армии, в селе Селец Ровненской области банда украинских националистов, находившихся на службе у немцев, с сентября по декабрь 1943 года совершала жестокие расправы над местным мирным населением.

«Всего было убито и зверски замучено более 50 человек советских патриотов, в том числе женщин, стариков и детей», — отмечается в документе.

Попытка скрыть свои преступления

По словам историков, работа украинских националистов на гитлеровскую Германию продолжалась и после того, как началось освобождение УССР Красной армией. Однако на этом этапе бандеровцы начали скрывать своё сотрудничество с нацистами.

«В селе Микитичи... в начале этого года проходило совещание немцев и бандеровцев по вопросу совместной борьбы против наступающих частей Красной армии и действующих в тылу противника отрядов советских партизан… Скрывая от украинского населения свою связь с немецкими военными и гражданскими властями, бандеровцы, по сути, действуют под диктовку немцев, получая от них за это вооружение, обмундирование и другое военное имущество», — говорится в докладной записке командующему войсками 1-го Украинского фронта Маршалу Советского Союза Георгию Жукову от 13 мая 1944 года.

Эксперты отмечают, что в дальнейшем украинские националистические историки создали миф о том, что бандеровские структуры, и в частности отряды УПА*, якобы воевали «на два фронта»: как против Красной армии, так и против вермахта. По словам историков, это совершенно не соответствует действительности.

«Немецкие части не подвергаются нападению со стороны УПА… УПА засылает лазутчиков, преимущественно девушек, в занятые врагом районы и сообщает результаты разведотделу боевой группы. Пленные Красной армии, а также советские партизаны препровождаются в разведотдел для допроса», — подчёркивается в приказе бригаденфюрера СС Бреннера личному составу 11-го полицейского полка СС, перевод которого также обнародован Минобороны РФ.

Копия приказа бригадефюрера СС Бреннера личному составу 11-го полицейского полка СС о переговорах с представителями УПА 12 февраля 1944 года (справа)

По словам Вадима Трухачёва, любые утверждения о борьбе ОУН-УПА с нацистскими войсками являются фейковыми.

«Немецкие архивы ничего не знают о том, что бандеровцы с ними воевали. Выдавать отдельные стычки, которые бывают и в единой армии, за то, что бандеровцы противостояли немцам, — это бред. В Германии нет ни одного свидетельства о том, что украинские националисты против них воевали», — подчеркнул Трухачёв.

При этом, как отмечают историки, одним из ярчайших примеров сотрудничества украинских националистов с нацистами является создание 14-й пехотной дивизии СС «Галиция». Она была в значительной степени укомплектована бывшими бойцами гитлеровской вспомогательной полиции из числа украинских националистов.

Судьба дивизии оказалась бесславной. В 1944 году в первом же масштабном столкновении с Красной армией она была разгромлена. О деятельности дивизии СС «Галиция» рассказывается в обнародованном Минобороны историческом формуляре, который был составлен Главным разведывательным управлением Генштаба Красной армии. В документе подчёркивается, что многие украинцы хотели бежать с фронта, поэтому за боевыми порядками СС «Галиция» находились «немецкие кавалеристы, готовые воспрепятствовать силой оружия попыткам украинцев дезертировать».

Освобождая территорию УССР, советские военнослужащие выявляли множество фактов преступной деятельности украинских националистов.

В акте судебно-медицинской экспертизы от 29 мая 1944 года говорится о том, как банда украинских националистов под видом партизан проникла в деревню Хрыцки Ровненской области, после чего захватила и жестоко убила четырёх местных жителей. Одна из убитых женщин после издевательств и удушения была за ноги подвешена к дереву, мужчину повесили на балку угла сарая, тела ещё двоих были найдены на дороге.

Добровольцы дивизии «Галичина», 18 июля 1943 года

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В донесении командира 43-й запасной стрелковой дивизии от 26 марта 1945 года отмечается, что бандеровские банды отличались хорошей немецкой военной подготовкой, а в их составе непосредственно действовали германские военные специалисты.

«Выяснилось, что банды УПА достигали общей численностью до 650 человек и в большинстве случаев состояли из СС и частично из немцев... в процессе боя команды бандеровцами подавались на немецком и украинском языках», — подчёркивается в документе.

Это подтверждается и другими архивными материалами, обнародованными Минобороны России.

«Многие бандиты прошли немецкую школу, особенно руководящий состав... Об этом свидетельствует то обстоятельство, что наряду с другими трофеями было захвачено большое количество уставов «Полевая служба» и ряд других учебников», — говорится в докладе об операциях 43-й запасной стрелковой дивизии в период с октября 1944 года по 27 марта 1945 года.

Однако, как отмечают историки, организационная, методическая и военно-техническая помощь со стороны нацистов не помогла бандеровцам. Все банды УПА в послевоенные годы были ликвидированы советскими правоохранительными органами при поддержке Красной армии.

* Организация украинских националистов — «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).