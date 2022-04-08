«Средневековая жестокость»: обнародованы новые документы МО РФ о зверствах украинских националистов во время и после ВОВ

На сайте Минобороны РФ опубликованы новые документы с информацией о зверствах украинских националистов в годы Великой Отечественной войны и после её завершения. В материалах описаны методы пропаганды ненависти и конкретные случаи этнических чисток, в которых участвовали бандеровские группировки. Кроме того, архивные документы содержат описания преступлений, совершённых националистами на территории УССР и других государств. По словам историков, звериная жестокость украинских националистов была продиктована стремлением выслужиться перед гитлеровцами.

Минобороны РФ опубликовало в мультимедийном разделе «Архивы помнят всё...» новую серию документов о преступлениях украинских националистов в период Великой Отечественной войны и после её окончания. В пояснении к материалам подчёркивается, что украинские националисты шли на преступления, подводя под них особую идеологическую базу. Убивая и пытая людей, они обосновывали свои действия их лояльностью к советской власти и нежеланием сотрудничать с бандеровцами.

«Оказавшись в глубоком тылу ушедших на запад советских войск, украинские националисты массово совершали разбойные нападения, пытали и убивали военнослужащих и мирных жителей, разрушали инфраструктуру и объекты народного хозяйства. Несмотря на решительные меры по борьбе с ними, украинские националисты продолжали свою террористическую деятельность и в первые послевоенные годы», — отметили в Минобороны РФ.

«Массовое истребление»

В документах, обнародованных российским военным ведомством, содержатся описания фактов массовых убийств мирных людей украинскими националистами из этнических и политических соображений.

«Националисты проводили массовое истребление польского, еврейского населения, а также украинцев, не сочувствовавших националистам. Арестованный бандеровец Васюк Иван Николаевич показал, что отряд, в котором он находился, совершил нападения на польские деревни Старики, Вязевка, Углы и др., в которых уничтожил около 1,5 тыс. жителей», — говорится в донесении политуправления 1-го Украинского фронта от 5 февраля 1944 года.

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Но украинским националистам мало было просто убивать. В докладной записке члена Военного совета 1-го Украинского фронта начальнику ГлавПУРККА о ходе ликвидации бандформирований украинских националистов рассказывается, как бандиты издевались над телами своих жертв после смерти.

«Трупы погибших были изрезаны, глаза выколоты, языки, носы и уши — отрезаны. У лейтенанта т. Мартынюк живот разрезан и отрублены кисти рук. Ст. сержант Сидоров и один красноармеец были полусожжены. Шофер Барабышев, который во время обстрела был ранен и отполз в рожь, был доставлен во Львов с перебитыми ногами, где и находился в госпитале на излечении», — так в архивных документах описаны результаты нападения бандеровцев на автомобиль с красноармейцами.

По словам военного историка Юрия Кнутова, гитлеровцы, создавая коллаборационистские подразделения из украинских националистов, специально учили их в ходе проведения карательных мероприятий проявлять максимальную жестокость по отношению к мирному населению. При этом зверства вошли у бандеровцев в привычку настолько, что им часто удивлялись даже сами нацисты.

Политдонесение о действиях бандеровских банд в Тернопольской области

© mil.ru

«Сначала украинские националисты жестокостью пытались «понравиться» своим гитлеровским хозяевам. Потом это просто стало частью их натуры. Нужно иметь в виду, что значительную часть националистических группировок составляло откровенное отребье: уголовники, мародёры, перебежчики, не имеющие ни чести, ни совести», — подчеркнул в комментарии RT Кнутов.

В донесении политотдела 38-й армии об активизации националистов в районах размещения войск армии и терактах против гражданских лиц говорится, что захваченному в плен красноармейцу бандеровцы «оторвали левое ухо, выкололи глаза, топором разрубили челюсть и шею, ноги и руки обожгли огнём».

Украинские националисты жестоко истязали и убивали мирных граждан за любое проявление лояльности по отношению к законной власти.

Плакаты в честь Гитлера и Бандеры на Западной Украине

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«Двух братьев Озарчук, проживающих в селе Пустомиты, за явку в РВК (районный военный комиссариат. — RT) бандеровцы забрали из дома, и их трупы были найдены в 4 км от места их жительства. Одному из них бандеровцы отрубили голову, разрубили её на четыре части и отрубили ноги», — говорится в политдонесении политотдела Ровенского ОВК от 18 сентября 1944 года о действиях банд «бульбовцев» и «бандеровцев» в Ровненской области.

В донесении политотдела Дрогобычского ОВК от 16 ноября 1944 года описывается случай расправы над жительницей села Новошино, которую националисты живьём бросили в огонь за то, что её родственник служил в истребительном батальоне при НКВД.

Документы о деятельности националистических банд на Западной Украине

© mil.ru

По мнению Юрия Кнутова, одной из причин жесткости бандеровцев по отношению к советским людям было их ощущение собственной психологической ущербности.

«Когда они встречали советских людей, имевших определённые нравственные идеалы и сильный дух, бандеровцам хотелось самоутвердиться. В чём-то созидательном они победить не могли, оставался только путь садизма, издевательств и запугивания», — отметил эксперт.

Родственная нацистской идеология

По окончании войны бандеровцы применяли методы террора и за отказ от сотрудничества. Так, согласно информации, содержащейся в донесении политотдела Дрогобычского ОВК от 4 декабря 1946 года, бандиты застрелили местную жительницу за то, что она отказалась быть их проводником до села.

Часто зверства совершались националистами и без видимой причины.

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«В середине апреля в с. Славско (райцентр) бандитами была повешена в 800 м от дома 14-летняя девочка, а её мать бандиты увели с собой и впоследствии казнили», — говорится в донесении политотдела Дрогобычского ОВК от 8 июня 1946 года.

В том же документе приводится статистика по совершённым националистами в регионе преступлениям в период с 15 апреля по 5 июня 1946 года. За это время бандиты убили 198 человек, 120 из которых были мирными жителями.

В архивных документах содержатся также свидетельства преступной деятельности бандеровцев на территории других государств. Так, в донесении политического управления Северной группы войск от 17 января 1946 года рассказывается, как националистические банды пытались сорвать переселение украинцев из Польши в СССР: они сжигали населённые пункты, подрывали мосты и склады, нападали на небольшие гарнизоны Красной армии и Войска польского.

В донесении политического управления Центральной группы войск от 13 ноября 1947 года содержатся свидетельства того, как украинские националисты грабили австрийское население, пробиваясь в направлении Мюнхена, где, по мнению бандитов, формировались бандеровские подразделения.

Чтобы очернить Красную армию в глазах мирного населения, бандеровцы, идя на преступления, нередко переодевались в советскую форму.

Политдонесение о действиях бандеровских банд в Тернопольской области

© mil.ru

«Они, встретив военнослужащих Красной армии, убивают их, предварительно издеваются над ними, забирают одежду, документы, ордена и медали», — отмечается в донесении начальника политического управления Прикарпатского военного округа от 31 июля 1946 года.

Аналогичные свидетельства содержатся в донесении того же политотдела от 10 декабря 1946 года.

«Нередко в своих коварных методах бандиты прибегают к маскировке под военнослужащих советской армии. Использование бандитами формы военнослужащих советской армии рассчитано не только как удобное средство маскировки, но главным образом бандитами в этом преследуется цель дискредитации советской армии в глазах местного населения», — отмечается в донесении.

Вместе с тем на сайте Минобороны опубликованы документы, связанные с борьбой советских правоохранительных органов и Красной армии с украинскими националистическими бандами.

В докладной записке начальника войск НКВД по охране тыла 1-го Украинского фронта о результатах борьбы с бандитизмом на территории западных районов Львовской области за период с 22 августа по 7 сентября 1944 года говорится, что с целью установления местонахождения националистических группировок органы внутренних дел внедряли в них своих агентов. В результате этой работы в короткий срок удалось ликвидировать 36 банд, уничтожить 3217 и захватить в плен 1098 националистов.

Сторонники Бандеры приветствуют нацистов

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Подобные мероприятия проводились и с привлечением войсковых формирований, о чём свидетельствует докладная записка начальника войск НКВД по охране тыла 1-го Украинского фронта от 27 августа 1945 года. По его данным, в те районы Львовской области, где орудовали бандиты, были стянуты подразделения не только НКВД, но и Красной армии.

Ликвидация украинских националистических бандформирований приводила к окончательному восстановлению мирной жизни, значительно повышала доверие местных жителей к советской власти.

«Изменилось настроение и отношение местного населения к органам советской власти и Красной армии. Духовенство стало выступать за поддержку советской власти и Красной армии», — отмечалось в донесении политуправления 1-го Украинского фронта от 24 июня 1944 года.

По словам Юрия Кнутова, идеология бандеровцев была родственной нацистской. Многие из них считали себя частью «высшей расы», имеющей моральное право на убийство представителей других народов, которых они считали «недолюдьми».

«Бандеровцам была свойственна неописуемая средневековая жестокость. Возрождение их идеологии сегодня недопустимо, поэтому кропотливая работа Минобороны по раскрытию правды о том, что представляли собой идейные предки нынешних украинских националистов, крайне важна», — подытожил Юрий Кнутов.