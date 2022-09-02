Игра на исторических обидах: как Польша пытается добиться компенсаций за Вторую мировую войну

Германия не намерена выплачивать Польше репарации за ущерб, нанесённый стране во время Второй мировой войны. Такое заявление распространил МИД ФРГ, напомнив, что Варшава отказалась от требований подобных выплат ещё в 1953 году. Ранее лидер правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский сообщил, что урон Польше, нанесённый Третьим рейхом в 1939—1945 годах, по меньшей мере составляет $1,3 трлн. По его словам, Варшава будет добиваться от Берлина соответствующих компенсаций. Ранее похожие требования Польши были обращены к России. По мнению экспертов, эксплуатируя тему исторических обид, Варшава прежде всего пытается решить свои экономическими проблемы.

В Берлине сообщили, что Германия не собирается выплачивать Польше репарации за ущерб, нанесённый в годы Второй мировой войны. С таким заявлением выступило министерство иностранных дел Германии. Текст документа приводит газета Handelsblatt.

«Позиция федерального правительства неизменна, вопрос о репарациях закрыт. Польша отказалась от дальнейших репараций в 1953 году и неоднократно подтверждала этот отказ. Это существенная основа нынешнего порядка в Европе», — говорится в сообщении МИД.

При этом во внешнеполитическом ведомстве страны признали, что «политически и морально Германия несёт ответственность за Вторую мировую войну».

«Посильная сумма»

Таким образом МИД Германии отреагировал на заявление лидера польской правящей партии «Право и справедливость» (ПиС) Ярослава Качиньского о том, что Варшава будет требовать от Берлина выплаты компенсаций за ущерб, нанесённый стране в годы Второй мировой войны.

Председатель партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский

AP

© Czarek Sokolowski

Выступая 1 сентября на церемонии презентации доклада о потерях, понесённых Польшей в результате нацистского нападения и оккупации в 1939—1945 годах, Качиньский оценил ущерб Польши в 6,2 трлн злотых ($1,3 трлн). При этом лидер правящей партии уверен, что Германия сможет рассчитаться с Варшавой без особых проблем для своей экономики.

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«Сумма, которая была представлена как сумма понесённых потерь, самая ограниченная, консервативная... Это 6 трлн 200 млрд злотых. С точки зрения Германии и учитывая, что такие компенсации выплачиваются десятилетиями, для немецкой экономики это посильная сумма», — приводит агентство ТАСС слова Качиньского.

При этом польский госдеятель пообещал, что Варшава поднимет вопрос о компенсации на международной арене и будет обсуждать его с представителями Берлина. Как заявил Качиньский, путь получения репараций «будет длинным, но мы уверены, что в какой-то день мы добьёмся успеха».

Напомним, в июле председатель партии «Право и справедливость» заявил, что жители страны должны избавиться от стокгольмского синдрома по отношению к Германии. По словам Качиньского, ФРГ не осудила сотни тысяч нацистских преступников и при этом «пытается выдавать себя за моральную империю».

В середине июля власти Польши подготовили трёхтомный доклад, работа над которым шла на протяжении последних четырёх лет, с документами и подробными расчётами понесённых потерь в 1939—1945 годы. На основании этого отчёта республика и намерена добиваться репараций от ФРГ.

В Варшаве убеждены, что есть «большие шансы» уговорить Берлин выплатить компенсацию. Так, в начале августа в интервью газете Rzeczpospolita соратник Качиньского, депутат от ПиС Аркадиуш Мулярчик заявил, что немцы могут рассчитаться с поляками в течение нескольких лет.

Войска СС в оккупированной Варшаве

Gettyimages.ru

© Universal History Archive

Как считает политик, согласившись на выдвигаемые требования, Германия сможет улучшить отношения с Польшей.

«Я убеждён, что есть большие шансы на то, что Германия выплатит Польше репарации в течение нескольких лет, а возможно, даже быстрее. Клеймо преступлений их предков будет сильно вредить Германии в международных отношениях по всему миру», — приводит ТАСС слова Мулярчика.

Однако власти ФРГ никогда не выражали готовности идти Варшаве на уступки и считают вопрос репараций закрытым. В декабре 2021 года после встречи с главой польского правительства Матеушом Моравецким канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что выступает против возмещения ущерба и не видит для этого какой-либо юридической основы.

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«Мы заключили договоры, которые действуют и в которых урегулированы вопросы прошлого и выплаты компенсаций», — сказал Шольц.

Также ФРГ апеллирует к положениям так называемого договора «2 + 4», который был заключён в сентябре 1990 года. Документ создал международно-правовую основу для объединения западных и восточных земель Германии. На создание единого немецкого государства согласились страны — победительницы Третьего рейха: СССР, США, Великобритания и Франция.

Как пояснили эксперты, договор «2 + 4» окончательно ликвидировал элементы оккупационного режима, существовавшего на территориях Германии после Второй мировой войны. Соглашение воспринимается немцами как фундамент новой государственности, не имеющей ничего общего с Третьим рейхом.

Кроме того, как напомнил МИД ФРГ, ещё в 1953 году Варшава отказалась от требований к Германии выплатить репарации. Правда, соответствующий договор был заключён между социалистическим на тот момент правительством Польши и социалистическим руководством ГДР. По мнению нынешней польской элиты, документ 1953 года был подписан республикой под давлением СССР и потому не является легитимным.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава польского правительства Матеуш Моравецкий

AP

© Czarek Sokolowski

В беседе с RT эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский заявил, что Польша действительно понесла огромные людские и материальные потери в период нацистской оккупации. По данным польского правительства, жертвами немецких карателей стали 5,2 млн жителей республики. Нацисты разрушили большое количество польских городов, экспроприировали предприятия и сельхозугодия страны, проводили репрессии против местной интеллигенции, целенаправленно уничтожали науку и систему образования страны.

В то же время, как напомнил Неменский, после Второй мировой войны Польша получила во владение значительные территории за счёт принадлежащих Германии земель, а также мощную экономическую и военно-политическую поддержку СССР. Всё это позволило Польской Народной Республике (ПНР) относительно быстро восстановить народное хозяйство.

«С исторической точки зрения претензии поляков опасны для них же самих. Варшаве необходимо помнить, что её нынешние западные, юго-западные и значительная часть северных земель были немецкими, и по итогам войны их фактически подарил ПНР Советский Союз. Немцы могут легко напомнить полякам и об этом. Я думаю, что Польша играет в опасную игру и без шансов в ней победить», — говорит Неменский.

Как полагает эксперт, реальную причину обращённых к ФРГ требований по репарациям необходимо искать в сокращении потока финансирования из фондов ЕС, главный донор которых — Германия. В июле немецкая газета Die Welt, опубликовала материал, в котором говорилось о том, что Польша крайне болезненно восприняла блокировку транша в размере €35 млрд из специального COVID-фонда ЕС.

Причиной отказа стал непрекращающийся спор между Брюсселем и Варшавой по поводу польской судебной системы. В Евросоюзе недовольны последними реформами в Польше, считая, что они вредят принципу беспристрастности судей, и требуют от Варшавы привести судебную систему в соответствие с нормами ЕС. Польские власти пошли на уступки Брюсселю, но в столице Евросоюза сочли их недостаточными.

Заместитель директора по научной работе Института Европы РАН Владислав Белов считает, что финансовые претензии Варшавы только обостряют отношения с такой влиятельной в ЕС страной, как Германия.

«С завидным постоянством поляки повышают сумму репараций: последняя была около $800 млрд, теперь — свыше 1 трлн. Это явное обострение отношений или нежелание Варшавы трезво посмотреть на послевоенную историю. Попытки реально ухудшить отношения с Германией, показать, что Польша является ведущим государством», — отметил Белов в комментарии RT.

«Ничего не дождётся»

Наряду с Германией польское руководство намерено в очередной раз потребовать компенсационных выплат и от России. В частности, об этом в августе заявил Аркадиуш Мулярчик. Соратник Качиньского полагает, что Варшава имеет право на возмещение ущерба от действий СССР в ходе Второй мировой войны и «оккупации» — периода существования ПНР.

Современная Польша крайне негативно воспринимает ввод частей Красной армии на Западную Украину и в Западную Белоруссию (впоследствии эти земли вошли в состав УССР и БССР) в сентябре 1939 года после заключения пакта Молотова-Риббентропа.

Жители Польши приветствуют советских танкистов

© Архив Минобороны России

Кроме того, Варшава считает, что социалистическое правительство, которое существовало в годы холодной войны, контролировалось Москвой и не принимало суверенных решений.

Российские власти неоднократно отвергали польские требования, отмечая, что республика находится «в неоплатном долгу» перед Россией как наследницей СССР за освобождение от нацистской оккупации.

Напомним, Польша была очищена от вермахта в ходе Висло-Одерской и Варшавско-Познанской наступательных операций зимой 1945 года. В сражениях за эту восточноевропейскую страну отдали жизни 600 тыс. советских солдат и офицеров. Отношение польского населения к СССР было неоднозначным, но Красную армию оно встречало как освободителей.

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В разговоре с RT преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики Историко-архивного института РГГУ Вадим Трухачёв назвал «истеричными» требования Варшавы относительно компенсаций.

«Польская элита ненавидит Россию. Это нужно принять как данность. И больше всего тему исторических обид эксплуатирует ПиС. Как мы видим, её претензии обращены ещё и к Германии. Такая ситуация, как я думаю, будет продолжаться всё то время, пока она находится у власти», — говорит Трухачёв.

По мнению эксперта, игра Варшавы на исторических обидах является следствием экономических проблем республики и стремления польских консерваторов «продемонстрировать патриотизм в глазах избирателей».

«Истерика на тему исторических обид — это фирменный почерк Качиньского и его соратников. Но от России Польша точно ничего не дождётся. Да и Германия уже дала ясно понять, что не будет следовать хотелкам Варшавы», — резюмировал Трухачёв.