«Победа над здравым смыслом»: в Москве отреагировали на введение странами Балтии и Польши запрета на въезд для россиян

Москва ответит на очередной недружественный выпад со стороны Литвы, Латвии, Эстонии и Польши, которые с 19 сентября вводят запрет на въезд для россиян с шенгенскими визами. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, принятое странами Прибалтики и Варшавой решение демонстрирует их «русофобский характер» и нарушает все принципы международного права. При этом в Госдуме призвали эти государства готовиться к серьёзным политическим последствиям.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала очередным недружественным выпадом против России решение Эстонии, Латвии, Литвы и Польши ввести запрет на въезд для граждан РФ. По её словам, Москва даст ответ, который будет в интересах страны и российского народа.

«Шаги эти неудивительны. Они просто раскрывают суть либерализма, который на самом деле является либеральным диктатом, либеральной диктатурой, и русофобский характер тех политических сил, которые находятся сейчас у руля в прибалтийских странах и, к сожалению, в Польше», — сказала Захарова.

По её словам, в этих странах нарушают все принципы международного права: «У этого (решения. — RT) нет никакой правовой основы».

РИА Новости

© Пресс-служба МИД РФ

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал решение Эстонии, Латвии, Литвы и Польши игнорированием прав человека.

«Это огромная «победа» Эстонии, Латвии, Литвы и Польши — над здравым смыслом. Эти страны демонстрируют абсолютное игнорирование прав человека, в частности права человека на свободу передвижения», — сказал он.

По его мнению, власти этих государств фактически демонстрируют «ненависть ко всем гражданам России».

«У них короткое историческое прошлое... И если они будут так дальше действовать, то у них и будущее будет короткое. Они такими решениями ставят большой вопрос о своей государственности», — подчеркнул сенатор.

Страны Прибалтики и Польшу ожидают серьёзные политические последствия в связи с решением о введении запрета на въезд для граждан РФ. Такое мнение в беседе с RT высказал член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

«Во-первых, очень странно, что страны, которые первыми бежали из СССР, ратовали за демократию, сейчас применяют такие приёмы в отношении русских. Во-вторых, конечно, этот железный занавес, который они сейчас опускают, носит абсолютно русофобский характер. И я убеждён в том, что эти государства этот русофобский железный занавес очень сильно придавит. В-третьих, это каким-то образом признание с их стороны, что они Европа, но не Европа. Потому что не будет следовать за ними Евросоюз», — сказал парламентарий.

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Ранее глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу сообщил, что в ночь на 19 сентября начнёт действовать запрет на въезд в республику россиян с шенгенскими визами. Нововведение не затронет членов семей граждан стран, входящих в ЕС, «диссидентов» и обладателей вида на жительство. Аналогичный запрет, по его словам, также приняли власти Латвии, Литвы и Польши.

«Не приезжайте в Эстонию, вам здесь не рады», — сказал Рейнсалу, обращаясь к гражданам РФ.

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Заявление четырёх государств также было опубликовано на сайте польского правительства. В нём говорится, что Эстония, Латвия, Литва и Польша согласовали совместный региональный подход, подтвердив принятие мер «для противодействия непосредственным угрозам общественному порядку и безопасности, ограничить въезд в Шенгенскую зону для граждан России, путешествующих с туристическими, культурными, спортивными и деловыми целями», сообщает ТАСС.

При этом накануне глава латвийского МИД Эдгар Ринкевич сообщил, что Латвия, Литва и Эстония договорились об ограничении въезда россиян. Исключения из запрета на въезд сделают для водителей фур, дипломатов и въезжающих по семейным и гуманитарным причинам.

В то же время Еврокомиссия утвердила предложение о полной приостановке соглашения об упрощённом визовом режиме с Россией, который действовал с 2007 года. Ожидается, что инициатива будет утверждена Советом ЕС в течение недели, в результате чего новый визовый режим в отношении России начнёт дейстовать с 12 сентября.

В случае приостановки соглашения об упрощённом визовом режиме от туристов из РФ потребуют больше документов для заявки, срок получения визы возрастёт до шести месяцев, а сумма сбора на документ увеличится с €35 до €80. Также россиянам будут выдавать меньше многократных долгосрочных виз. Согласно данным ЕК, действительные шенгенские визы имеют 963 тыс. граждан РФ.