Эстония, Латвия, Литва и Польша с 19 сентября запретят въезд россиян с шенгенскими визами
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«С ночи 19 сентября вступит в силу запрет на въезд в Эстонию для граждан России... Литва, Латвия и Польша также введут запрет с этого же момента», — приводит РИА Новости слова Рейнсалу.
7 сентября глава латвийского МИД Эдгар Ринкевич заявил, что Латвия, Литва и Эстония договорились об ограничении въезда россиян.
Исключения из запрета на въезд сделают для водителей фур, дипломатов и въезжающих по семейным и гуманитарным причинам.
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель ранее заявил, что наличие шенгенской визы не гарантирует россиянам въезд в Европейский союз.