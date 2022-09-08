Эстония, Латвия, Литва и Польша с 19 сентября запретят въезд россиян с шенгенскими визами

Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу заявил, что Эстония, Латвия, Литва и Польша в ночь на 19 сентября введут запрет на въезд россиян с шенгенскими визами.

«С ночи 19 сентября вступит в силу запрет на въезд в Эстонию для граждан России... Литва, Латвия и Польша также введут запрет с этого же момента», — приводит РИА Новости слова Рейнсалу.

7 сентября глава латвийского МИД Эдгар Ринкевич заявил, что Латвия, Литва и Эстония договорились об ограничении въезда россиян.

Исключения из запрета на въезд сделают для водителей фур, дипломатов и въезжающих по семейным и гуманитарным причинам.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель ранее заявил, что наличие шенгенской визы не гарантирует россиянам въезд в Европейский союз.